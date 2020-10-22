22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 2 bin 102 oldu

Geçtiğimiz aylarda normalleşme ile ilgili aşamaların başlamasıyla birlikte günlük koronavirüs vaka sayıları yakından takip ediliyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ekim tarihli güncel koronavirüs vaka tablosu açıklandı.
Öte yandan toplam vefat sayısında ki artış bugün devam etti. Hastalığa karşı yaşam savaşını kaybeden kişi sayısı 71 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 9 bin 584 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada ağır hasta sayısını ise bin 599 olarak duyurdu ve sağlık çalışanlarının en önemli mücadele alanının ağır hastaların sayısının azaltılması olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Koca maske ve tedbir konusunda uyarılarını yineledi.
22 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 22.10.2020 21:03