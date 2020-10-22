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22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 2 bin 102 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ekim güncel koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 2 bin 102 kişi oldu..

22 Ekim 2020 Perşembe 21:03
22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 2 bin 102 oldu
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Geçtiğimiz aylarda normalleşme ile ilgili aşamaların başlamasıyla birlikte günlük koronavirüs vaka sayıları yakından takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ekim tarihli güncel koronavirüs vaka tablosu açıklandı.


Bakanlık tarafından açıklanan resmi verilere göre bugün koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 117 bin 198 kişi olurken, bu kişilerin 2 bin 102'sinde koronavirüs hastalığı tespit edildi. 22 Ekim tarihi itibariyle test yapılan toplam kişi sayısı ise 13 milyona dayandı.

Öte yandan toplam vefat sayısında ki artış bugün devam etti. Hastalığa karşı yaşam savaşını kaybeden kişi sayısı 71 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 9 bin 584 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada ağır hasta sayısını ise bin 599 olarak duyurdu ve sağlık çalışanlarının en önemli mücadele alanının ağır hastaların sayısının azaltılması olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Koca maske ve tedbir konusunda uyarılarını yineledi.

22 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 22.10.2020 21:03
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Bakan KocaKoronavirüsVaka Sayıları22 Ekim Vaka Sayıları
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