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22 Aralık vaka sayıları açıklandı! Tespit edilen vaka sayısı 19 bin 256

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Aralık 2020 tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre bugün tespit edilen vaka sayısı 19 bin 256 olurken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 251 oldu.

22 Aralık 2020 Salı 20:06
22 Aralık vaka sayıları açıklandı! Tespit edilen vaka sayısı 19 bin 256
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Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinde 22 Aralık 2020 tarihli koronavirüs vaka sayıları açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi vaka sayılarını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarında yapılan koronavirüs test sayısı 192 bin 316 olurken, vaka sayısı 19 bin 256 olarak açıklandı.

Test sonucu pozitif çıkan kişilerden 3 bin 309 kişi ise hastalığın tedavisi için hastanelere yatırıldı.

Diğer yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 251 oldu ve toplam can kaybımız 18 bin 602'ye çıktı.

Hastalığı yenip eski sağlığına kavuşan kişi sayısı 1.8 milyonu aştı.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır ve aktif hasta sayısının düşüşte olduğunu yineledi.

22 ARALIK KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 22.12.2020 20:12
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22 Aralık Vaka SayılarıKoronavirüs Vaka Sayısı
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