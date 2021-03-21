21 Mart vaka tablosu açıklandı! Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 21 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce kamuoyuyla paylaştı.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelindeki hastanelerde yaklaşık 190 bin kişiye kovid 19 testi yapıldı ve 20 bin 428 kişide korona virüs tespit edildi.

ÖLÜM SAYISI 30 BİNİ AŞTI

HAstalık sebebiyle 24 saat içinde gerçekleşen vefat sayısı uzun bir süre sonra 100'ün üzerine çıktı ve 102 oldu. Son açıklanan rakamlara göre salgın sürecinde hayatını kaybeden kişi sayısı 30 bini aştı.

Test sonucu pozitik çıkan 965 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı. Son açıklanan tabloya göre ağır hasta sayısı bin 568 olarak açıklandı.

21 MART KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU