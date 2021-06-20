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21 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak?

Ülkemizde aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken vakalarda ve vefat sayılarında da hızlı bir düşüş yaşanıyor. Yaşanan bu düşüş umut ışığı olurken vatandaş tam açılma dönemine ne zaman geçileceğini araştırıyor. Peki, 21 Haziran’da yasaklar kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

20 Haziran 2021 Pazar 20:01
21 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak?
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Yarın yapılacak Kabine Toplantısı’nda yeni kararların alınması bekleniyor. Vatandaşın en çok merak ettiği konuysa Pazar günleri uygulanan kısıtlamanın sona erip ermeyeceği.

Hızlanan aşılama çalışmaları sonucunda uzmanlar Temmuz ayında rahatlama sağlanacağını düşünüyor. 50.000 kişinin çift dozda aşı olmasıyla toplumda bağışıklık sağlanacak. Bu doğrultuda da sonbahar aylarında açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırılması amaçlanıyor. Kademeli normalleşme süreciyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaş dikkatli olduğu sürece Pazar günleri uygulanan yasağın kalkması söz konusu olur. Akşamları uygulanan kısıtlamanın saati 22:00’den 23:00’e çekilebilir. Bireysel olarak önlem alıp, sıra geldikçe aşılanırsak Temmuz ayında ve güzün toplum olarak bağışıklığı sağlayabiliriz. Bu da bizi çok güzel günlerin beklediği anlamına geliyor.”


Son Güncelleme: 20.06.2021 20:01
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