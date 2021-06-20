21 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak?

Yarın yapılacak Kabine Toplantısı’nda yeni kararların alınması bekleniyor. Vatandaşın en çok merak ettiği konuysa Pazar günleri uygulanan kısıtlamanın sona erip ermeyeceği.
“Vatandaş dikkatli olduğu sürece Pazar günleri uygulanan yasağın kalkması söz konusu olur. Akşamları uygulanan kısıtlamanın saati 22:00’den 23:00’e çekilebilir. Bireysel olarak önlem alıp, sıra geldikçe aşılanırsak Temmuz ayında ve güzün toplum olarak bağışıklığı sağlayabiliriz. Bu da bizi çok güzel günlerin beklediği anlamına geliyor.”
Son Güncelleme: 20.06.2021 20:01