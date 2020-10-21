21 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısı iki bin sınırını geçti

Sağlık Bakanlığı 21 Ekim tarihli güncel koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.
Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat için hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı yaklaşık 118 bin olurken, vaka sayıda uzun bir aradan sonra 2 bin sınırını aştı ve 2 bin 13 kişi oldu.
Açıklanan tabloda ağır hasta sayısı ise bin 504 olarak açıklandı
Hastanelerde ki doluluk ve hastalardaki zatürre oranına bakıldığında ise yatak doluluk oranının yüzde 48,1 olduğu, zatürre oranının ise yüzde 5,6 olduğu görüldü.
21 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 21.10.2020 20:28