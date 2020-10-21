21 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısı iki bin sınırını geçti

Sağlık Bakanlığı 21 Ekim tarihli güncel koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat için hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı yaklaşık 118 bin olurken, vaka sayıda uzun bir aradan sonra 2 bin sınırını aştı ve 2 bin 13 kişi oldu.

Öte yandan son 24 saat için hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı 68 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 9 bin 513 kişi oldu.

Açıklanan tabloda ağır hasta sayısı ise bin 504 olarak açıklandı

Hastanelerde ki doluluk ve hastalardaki zatürre oranına bakıldığında ise yatak doluluk oranının yüzde 48,1 olduğu, zatürre oranının ise yüzde 5,6 olduğu görüldü.

21 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU