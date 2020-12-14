21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık kehanetleri ve gökyüzü olayları

Miladi Takvime göre yılın 355. Günü olan 21 Aralık, Coğrafi olarak Kuzey Yarım Küre için kış solstisi yani gün dönümü, Güney Yarım Küre için ise yaz solstisi yani gün dönümü olarak bililnmektedir.

Enerji olarak da oldukça yüksek bir frekansa sahip olan bu tarih, geçmiş yıllarda da birçok önemli doğumun, ölümün ve dünyayı ilgilendiren olayın gerçekleşme tarihi olmuştur. Bu sene yaşanacak 21 Aralık için de birçok teori ve yorum bulunmaktadır.

En yaygın duyulan ise tüm dünyada elektrik kesintisi yaşanacağına dair.

Henüz bir yeni ay döneminden geçerken enerji anlamında yoğun günler devam ediyor. Başlangıçlar ve atmak istediğimiz yeni adımlar için gökyüzü 15 Aralık itibariyle elverişli olacak. Peki 21 Aralıkta ne olacak?

800 yıl sonra büyük bir yakınlaşma gerçekleşiyor ve iki gezegen birbirine en yakın konumda bulunuyor. Jüpiter ve Satün! Gökyüzü için bu olayı en önemli kılan şey ender görülen bir durum olması. Bu gökyüzü durumu 20 yılda bir gerçekleşiyor. Rice Üniversitesi’nden gökbilimci Patrick Hargitan’ da bu olayın nadir bir gezegen kavuşması olduğunu söylüyor. İki gezegen arasındaki mesafe Dünya’ nın uydusu Ay genişliğindedir. Ama bu tarihte yaşanacak olan kavuşma iki gezegeni tek bir gezegen gibi gösterecek. Oldukça parlak bir yıldız olarak belirecekler. Bu kavuşma için bir görüş alanı mevcut ve bunu kaçırmak istemeyen gökyüzü tutkunları şimdiden hazırlıklarına başladı. Bu seyri teleskoplarla rahatlıkla gerçekleştirebilirler.

EN SON 1226’ DA GERÇEKLEŞTİ!

Jüpiter ve Satün’ ün bir yıldız olarak parlayacak kadar birbirine yaklaşması daha önce 4 Mart 1226 tarihinde gerçekleşmiş. Bundan sonraki görülecek en yakın tarih ise 15 Mart 2080 olarak düşünülüyor. Bugün yaşayan kimsenin maalesef şahit olamayacağı bu tarihten de ötesi hesaplara göre 2400 yılında gerçekleşecek.

Öner Döşer yaptığı açıklamalarda bu gökyüzü hareketini şöyle yorumluyor:

“Jüpiter ve Satün’ün 21 Aralık 2020’deki kavuşumunu astrologlar çok önemsiyor. Her 20 yılda bir kavuşum oluyor fakat bu seferki 180 yıllık yeni bir döngüyü başlatacak. Buna ‘Büyük Mutasyon’ deniyor. Bu zorluklarla beraber muhtemelen farklı bir yaşam şekline geçeceğiz. Ben şu an zorluklar yaşasak da ileride çok iyi bir zamana geçeceğimizi tahmin ediyorum. 2023-2024 yıllarında ekonomide yeni bir modele geçilebilir. Daha iyiye gitmek üzere bir takım zorluklardan geçiyoruz.”

Ünlü Astralog Erkan Kahraman ise Aralık ayı paylaşımında hayat akışımız için önemli noktalara değiniyor;

“BU ARALIK BIR BASKA OLACAK

” DİYEN ÜNLÜ ASTROLOĞUN İNSTAGRAM PAYLAŞIMI

✔Aralık ayi ile alakali bir video yapacagim. Ama yine de yazmak istedim. Aralik ayi dünya icin cok onemlidir. Global çetin etkilerle birlikte büyük bir ızgaradan geçiyor olacağız. Izgara derken yanması gereken tum bilinçaltı, üstü, yanı ve beri ki her tarafımız duzene cekilecek.

✔✔Satün artik Pluto ile 3 yıla yakin mihmandarlık yapmak için gecise hazirlanip ve de gececek. Ama unutmayalim ki halen Yay da ve her sey halen kaygan ve degisken; ruhlarda devinen durumlar gibi. Merkur'de Yay burcunda retro yapacak. Cok buyuk bir matematik'e gerek yok. Satün sınavlar ve öğretiler ise Merkür de Zihin ve mental alemse ikisi de birbirinin duruşunu pek seviyorsa, Merkür Satün'un yil da 3 kez bazen de 4 kez enerjisini saldığı junior'i ise o zaman bunların keyifleri kâha.

İşın Erkân'casi;

✔Gectigimiz 3 yil masa üstüne yatırılır. Tamamlanmış olanlar ödülünü verir, tamamlanmayanlarsa son utusunu bekler.

✔Felsefelerimiz gozden gecer. Çöp olan bilgi çürür ya da çürütülur. Ozellikle de kendimizi kandirdiklarimiz.

✔Iletisime gecmek ve hareket etmek icin mecbur kalırız.

✔Tum iletisim ağları en entegre haliyle hem dönüşüme girer hem de maddi ve trafik anlamında hayatımizda anlam kazanır.

✔Resmi işler gundem yapar. Uzun zamandır düşünülen seyler de resmiyet kazanır.

✔Sifalanmasi gereken ve uzun zamandır sifa arayanlar hak ettigi fiziksel ve ruhsal sifaya kavuşur.

✔Daldan dala konmak yerine; konulan dala artik yerlesilir ve duzene sokulur.

✔Dağınık zihin para etmez. Hatta cepten yemeğe başlar.

✔Herkes egilir ve bükülür iletisim kurmak icin. O buraya gelecek egosu Lansor etkisi ile sindirilir. ✔Bir milyon yil önce ki sevgili, eş dost ortaya çıkar ama bu sefer ki büyük karma temizligidir. Bir daha gitmemecesine ya da donmemecesine hesaplar dürülür.

✔Telefonlar kimin icin çalıyor? Mailler artik niye bu kadar önemli? Durup dururken bu uzak yerlerle yakin meseleler niye cikti gibi sorular ya da sorunsallar varlık gösterebilir.

✔✔✔Ez Cümle Aklın, şansın, geçmişin ve karmanın efendileri is başına gelir. Korkmayan tepeden tınağa hür, korkan ise yeni prangalarini lostraya götürür.

Astrolog Zeynep Turan ise yaptığı açıklamalarda Corona virüse dikkat çekiyor ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 için gerçeklerin ortaya çıkacağını söylüyor. Sorumlusu insan mı? Yoksa sadece yaşamamız gereken büyük bir sınav mı?

GÖKYÜZÜNDE JÜPİTER VE SATÜRN KAVUŞUMU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birbirlerine yaklaşmaya başlayan gezegenler 17 itibariyle hareketine başlıyor ve 21 Aralık ‘a kadar devam ediyor. En yakın duruşun 21 Aralık’ ta gerçekleşeceğini söyleyen astrologlar çıplak gözle görülmeyecek bir kavuşma olduğunu söylüyor.

ELEKTİRİKLER KESİLECEK Mİ?

Devlet özelinde bir kurum ya da kuruluş bu konuda bir açıklama yapmadı. Şimdilik varsayım olarak kalan bu bilgi için 21 Aralık’ ı bekleyeceğiz. Bu yakınlaşmadan ayrıca güneş’ in durumu önem arz ediyor. Eğer güneş üzerinde bir patlama olursa bu patlama ile dünya üzerindeki teknolojik, elektrikle çalışan her şey etkilenebilir öngörüsü var. Fakat henüz bunun gerçekliliğiyle ilgili bir kanıt ve açıklama yok.