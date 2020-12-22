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21 Aralık Çılgın Sayısal Loto kazandıran sayılar belli oldu!

Haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 6 ve 5+1 bilen kimse olmadığından dolayı büyük ikramiye bu çekilişte devretti. 5 bilen ise bir kişi oldu.

22 Aralık 2020 Salı 15:45
21 Aralık Çılgın Sayısal Loto kazandıran sayılar belli oldu!
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Haftanın üç günü olmak üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Çılgın Sayısal Loto, Salı, Perşembe ve Pazar  günleri ise Süper Loto çekilişleri yapılıyor.

21 Aralık Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30’da Milli Piyango’nun Youtube hesabı üzerinden yapılan canlı yayınla çekildi. Çılgın Sayısal Loto https://www.millipiyangoonline.com/ adresinden açıklandı.

Sonuçlara göre 4, 5, 56, 63, 66, 75 ve 71 sayıları kazandıran sayılar olarak çekildi. 6 bilen kimse olmadığından dolayı ikramiye devretti.

Çılgın Sayısal Loto Nereden Oynanır?

Çılgın Sayısal Loto https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto adresinden ya da sayısal loto bayilerinden oynanabilmektedir



Son Güncelleme: 22.12.2020 15:45
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Anahtar Kelimeler:
21aralıkçılgınsayısalloto
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