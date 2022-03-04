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2022 yılı Ramazan ayı fitre miktarı belli oldu!

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafında yapılan açıklamada 2022 yılı için ödenecek olan fitre miktarının belli olduğu bildirildi. Peki, 2022 yılı için Ramazan ayımda ödenecek olan fitre miktarı ne kadar?

04 Mart 2022 Cuma 14:56
2022 yılı Ramazan ayı fitre miktarı belli oldu!
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Ramazan ayına az bir zaman kala milyonlarca vatandaş 2022 yılı için ödenecek olan fitre miktarını merak ediyordu. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun gerçekleştirdiği bir toplantıda 2022 yılının Ramazan ayının başlangıç tarihinden 2023 yılı Ramazan ayının başlangıç tarihine kadar olan sürede ödenmesi gereken fitre miktarı belirlendi.

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı'nın başkanlık ettiği Din İşleri Yüksek Kurulu toplantısında 2022 yılına ait fitre miktarı 40 TL olarak belirledi. Toplantının ardında yapılan açıklamada islam dininin temel kaynakları için zikredilmiş olan deliller ile birlikte aynı zamanda şuanki şartlara istinaden bir kişinin günlük gıda ihtiyacında ortalama esas alınıp Ramazan ayı fitre bedelinin 40 (kırk) TL olarak belirlendiği bildirildi.



Son Güncelleme: 04.03.2022 14:56
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