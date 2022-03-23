2022 Emekli Zammı Belli Oldu! Emeklileri Sevindiren O Haber Geldi! Peki Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu? İşte Detaylar...

Emeklileri sevindiren o haber geldi. 2022 Emeklilik zammı tüm emeklileri sevindirecek. Zam üstüne zam gelmesinin ardından emeklilik maaşına çevrilen gözler nihayetinde işe yaradı. Emeklilik maaşlarına zam yapılmasının ardından emeklilik maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emeklilierin gözü yapılacak olan zamlarda. Herkesi sevindiren o haber kabine toplantısının ardından geldi. Emekliye yapılacak zam sosyal medyada gündem oldu. Hem geçimlerini daha kolay sağlaması için hem de emeklilerin daha konforlu yaşaması için her yıl yapılan yeni zammın bu sene ne kadar olacağı belirlendi. Peki 2022 emekli maaşı zamları ne kadar olacak? Gelecek zamla birlikte emkli maaşı ne kadar oldu? İşte emekliyi yakından ilgilendiren o haber...

Emeklilere Müjde Gecikmedi!

Doların ve enflasyonun artması ile birlikte pek çok şeye zam geldi. Sebzeden, doğalgaza ardından benzine ve elektriğe gelen zam pek çok kişinin isyan etmesine neden olmuştu. Her şeyin oldukça pahalılaştığı bu dönemde gözler emekliye çevrilmişti. Maaşına zam isteyen emeklinin o çok beklediği haber geldi. 2022 güncel emeklilik maaşları belli oldu. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam geldi. İşte detaylar...

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni zamlar açıklanırken emekli memur zamları da belli oldu. Uzun süredir beklenen, emekliyi sevindirecek o haber geçtiğimiz günlerde geldi. Her sene gelen emekli zammı bu sene ne kadar oldu? Yeni emekli maaşlarıyla birlikte emekliler ne dedi? İşte güncel emekli zamları...

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı %25,48 olarak belirlenirken memur ve memur emeklisi için yeni emekli maaşı zammı ise %27,48 oranında oldu. Kabine toplantısının ardından emekli için yapılan yeni açıklamaya göre yeni memur zammının %30,5'e çıkarıldığı bu durumda en düşük emekli maaşının 2.500 TL olacağı belirtildi. Emeklilerle ilgili yapılan ve uzun süredir beklenen zam açıklaması emekli tarafından sevinçle karşılanırken yeni bir zammın yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Bayram ikramiyesi gibi emeklinin alacağı pek çok paranın yeni dönemde nasıl geleceği ve gelip gelmeyeceği merak ediliyor.