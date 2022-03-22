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2022 23 Nisan'ın Kaçıncı Yılını Kutluyoruz? 23 Nisan Kaçıncı Yıl Dönümü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve aynı zamanda 23 Nisan Çocuk bayramının bu sene kaçıncı yılı kutlanıyor? İşte detaylar ve daha fazlası..

22 Mart 2022 Salı 10:40
2022 23 Nisan'ın Kaçıncı Yılını Kutluyoruz? 23 Nisan Kaçıncı Yıl Dönümü
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve aynı zamanda 23 Nisan Çocuk bayramının bu sene kaçıncı yılı kutlanıyor? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor. Bundan tam 102 yıl önce 23 Nisan günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. 23 Nisan tarihinde Mustafa Kemal tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı olarak kutlandı. İşte Cumhuriyet'in kurtuluşunun ve Meclis'in açılmasının bu yıl 23 Nisan'ı tam olarak 102.yılı.. 

Mustafa Kemal'in çocuklara armağan etmiş olduğu bu bayrama tam olarak 1 aylık bir süre kaldı. Bu yıl TBMM ve 23 Nisan'ın 102.yıl kutlamaları gerçekleştirilecek. Her sene olduğu gibi okullarda 23 Nisan etkinlikleri düzenlenmesi beklenirken Cumhuriyet çocuklar tarafından kutlanacak.. İşte geçmişten günümüze 23 Nisan en bilindik şiirler..

23 NİSAN ŞİİRLER

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilan
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram
Yükseldi bak ünümüz.
23 Nisan bizm
En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,
Gel gidelim törene.
Bin teşekkür, bizlere
Bugünleri verene...

Bizim için harcanan
Boşa gitmez bu emek,
Çünkü her Türk çocuğu
23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT

23 NİSAN

23 Nisan...
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen çocuğum.

Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,
Öndere inan,

Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün,
Her işte üstün
Sen ol çocuğum,

Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL

23 NİSAN

Nasıl sevinmez insan?
Bugün 23 NİSAN.
Bak süslenmiş dört bir yan,
Yaşasın 23 Nisan

Millet Meclisi kurduk,
Düşmanı yurttan kovduk.
Hürriyete kavuştuk;
Yaşasın 23 Nisan.

Egemenlik ulusun,
Sen bir Türk oğlusun.
Yurdumuzu korursun,
Yaşasın 23 Nisan.

Bugün gençlik günüdür.
Türklerin düğünüdür.
Milletimin ünüdür.
Yaşasın 23 Nisan.

SAMİ TUNCA

23 NİSAN

Şu 23 Nisanda,
Doğdu Millet Meclisi.
İşte o gün her yanda,
Yükseldi Türkün sesi,

Bunu her yıl çocuklar,
Kutlayalım sevinçle,
Egemenlik de yaşar,
Hep verirsek el ele.

SABRİ CEMİL YALKUT

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