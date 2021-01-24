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2021'in ilk atamasında 3.603 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek!

2021 senesinde gerçekleştirilecek olan ilk atamalar bünyesinde devlet korumasından faydalanan gençler, gaziler, gazi yakınları, şehir yakınları ve engelliler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecekler. Yapılan açıklamalara göre ilk atamalarda toplamda 3.603 kişinin ataması yapılacak...

24 Ocak 2021 Pazar 17:50
2021'in ilk atamasında 3.603 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek!
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında, devlet korumasından faydalanmış olan genç bireylerin, engellilerin, şehit yakını ve gazilerin atamalarının gerçekleştirileceği törenin tarihi sonunda belli oldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yukarıdaki kısımda sıralanmış olan kapsamlara dahil olanların kamudaki istihdamlarının artırılması için gerçekleştirilecek atamaların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Salı günü düzenlenecek törenle yapılacağı ifade edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz dönem içinde yapılan açıklamada, törende 2.140 engelli 1.093 devlet korumasından yararlanan genç ve 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olacak şekilde toplamda 3.603 kişinin ataması yapılacağı bildirildi.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 17:50
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Anahtar Kelimeler:
IstihdamAtama
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