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2021 yılında sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek?

Sözleşmeli personeller kadro açılacak mı , sorusuna yanıt verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bulunduğu bir TV programında süresiz sözleşmeli personellerin yaşadığı sorunların çözümü için Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmanın yürütülmeye başlandığını duyurdu.

30 Ocak 2021 Cumartesi 17:22
2021 yılında sözleşmeli personele kadro verilecek mi? Sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek?
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4/b sözleşmeli personellere kadro verilip verilmeyeceği uzun zamandan beri gündemde yer alıyor. İstihdamın kadrolu olması gerekliliği çağrısına AKP’li vekilden cevap geldi. Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kamuda bulunan sözleşmeli olanlara kadro verilmesiyle ilgili çalışmaların başladığı hakkında müjdeli haberi verdi.

Sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek?

Konul olarak bulunduğu TV programında uzun zamandan beri gündemde yer alan sözleşmeli memur olanların kadro mücadelesi hakkında açıklamalar yapan Özkan, kamuda yer alan bütün bütün süresiz sözleşmeli olan kişilere kadro verilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını vurguladı.

İlerleyen günlerde müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat verileceğini de belirten Özkan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Özellikle sözleşmeli personelimiz sözleşme belirli bir süre çakılı bir kadro anlayışıyla belirli bir yerde çalışmayı zorunlu kıldığı için aileleri ile buluşamıyorlar. Yani eş durumu tayininden yararlanamıyorlar. Ve bazı özlük hakları konusunda da sıkıntılar yaşıyorlar. Bu hususta açıkçası, bazı birimlerde bazı bakanlıklarda bununla ilgili bir çalışma yaptık. Ancak bunun sadece bir bakanlık nezdinde çözümü değil bütün bakanlıklarda bütün kamu personeli nezdinde yeknesak bir düzenleme ile çözümünü öngörmek üzere Maliye bakanlığı nezdinde bir çalışma yürütülüyor.  Buna etki analizi deriz. Etki analizi tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna müjdesi verilecektir."



Son Güncelleme: 30.01.2021 17:22
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Anahtar Kelimeler:
SözleşmeliPersonel
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