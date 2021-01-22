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2021 yılı Şubat celbi bedelli askerlik yerleri açıklandı!

2021 yılı Şubat celbi için yapılan bedelli askerlik başvurularında bedelli askeriliği yapılacağı yerler açıklandı. Açıklama MSB ASAL tarafından yapıldı.

22 Ocak 2021 Cuma 11:35
2021 yılı Şubat celbi bedelli askerlik yerleri açıklandı!
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2021 yılı MSB Şubat celbine ilişkin yapılan bedelli askerilik başvuru sonuçları belli oldu. Yapılan kura sonuçları ile birlikte bedelli yükümlülerin celp ve sevk tarihleri belirlenirken askerilik yerleri de netlik kazandı.

MSB ASAL tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre 2021 yılı ilk üç ayı kapsayan Ocak, Şubat, Mart döneminde sevke tabi tutulacak yedek subay ile astsubayların er ve erbaşların, 2021 yılı bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırılmalarına dair sonuçların belirlendiği açıklandı. Açıklamada ayrıca, Sonuçların 'E-Devlet' ve 'As.Ş.Bşk.lıkları'ndan  öğrenebileceği de belirtildi.



Son Güncelleme: 22.01.2021 11:35
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2021şubat CelbiBedelli AskerlikBedelli Askerlik Yerleri
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