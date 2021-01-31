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2021 yılı JÖH alımı olacak mı? JÖH nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir?

Terörle mücadelede ön saflarda yer alan Jandarma Özel Kuvvetlerine girmek için genel başvuru şartlarını merak edenler ve JÖH ekibinin aldığı eğitimi merak edenler bir hayli arttı. JÖH, Jandarma Özel Kuvvetleri'nin kısaltmasıdır. Genellikle her birimin başında bir yüzbaşı bulunur. Çoğu çavuş olsa da, astsubay ve askerler de vardır.

31 Ocak 2021 Pazar 19:37
2021 yılı JÖH alımı olacak mı? JÖH nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir?
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Özel Harekat Jandarma birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en seçkin birimleri arasındadır. Özel olarak seçilmiş JÖH'ler, sıkı bir eğitimden geçtikten sonra ülkeyi savunmada en zor görevleri üstlenirler. Binlerce genç JÖH olmayı hayal ediyor. JÖH nedir? JÖH uygulamaları için genel gereksinimler nelerdir? JÖH eğitimi nasıl işliyor? Haber akışımızdaki gibi ilginç soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Özel Harekat Birimleri (JÖH), seçilmiş ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Jandarma Özel Harekat Ekipleri'nin eğitimi İzmir ili Foça'daki Jandarma Komando Okulu ve Merkez Eğitim Komutanlığında gerçekleştiriliyor. JÖH üyelerinin çoğu rütbeye sahiptir ve genellikle terörle mücadelede yer almaktadır.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) Eğitimleri

Binlerce asker arasından seçilen komandolar;

Yorgunluğa ve uykusuzluğa dayanma yeteneği

Stres altında doğru kararı vermek

Özgüven

Silahlı arkadaşlığı

İklim ve arazi koşullarından kaynaklanan engellerin üstesinden gelme yeteneği

Mevcut silahları etkin bir şekilde kullanmak için eğitim alırlar.

Görev yapacakları bölge özelliklerine uygun arazi şartlarında;

Gündüz ve gece manevra eğitimi,

Harita bilgileri ve küresel konumlandırma cihazının (GPS) kullanımı

Arazi koşullarına uygun kamuflajlı gizleme

Dağcılık

Suyu geçme tekniklerini öğrenerek her türlü doğal ve yapay engeli aşma becerisi kazanır.

Gerçekçi operasyonlar ve çatışmalarda deneyim kazanmış ekipler, Ateş ve Manevra Parkındaki simülatörler yardımıyla çatışma ortamını yaşarlar. Kurmaca çatışmalarda atış, vuruş ve komando hareketleri simülatör aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılır ve eğitmenler tarafından değerlendirilir. Eğitmenler, eksik veya yanlış davranışları tespit eder ve komandoları uyarır.

Ateş altında ilerlemelerine yardımcı olmak ve silah seslerini tanıyarak fiziksel ve zihinsel dayanıklılık sağlamak için eğitim sırasında muharebe ortamlarında oynanan JÖH ekipleri, şüpheli bir mağara ve evin yaklaşma ve arama senaryolarında başarılı bir şekilde çalışır, pusu ve pusuya direnir ve hedefi etkisiz hale getirir. Mayısın ve patlayıcıların tespiti, teşhisi ve imhası alanında her türlü silahın kullanımı konusunda eğitim almış ekiplerin eğitimine de büyük önem verilmektedir. Çok zor eğitim kurslarının üstesinden gelmeyi başaran Türk JÖH silahlı kuvvetlerinin timleri, doğal afetlerde güvenlik ve kurtarma operasyonlarına da katılır.

Temel savaş eğitimini tamamladıktan sonra JÖH ekipleri, eğitimde 260 kilometre koşu ve 675 kilometre yürüyüş olmak üzere toplam 935 kilometre yol kat ediyor.

Jandarma Özel Harekat Genel Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu veya lise dengi okuldan mezun olmak

Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya başvuru itibari ile askerlik yapıyor olmakla İlgili başvuru süreci içerisinde belirtilen yaş aralıklarında olmak.

Başvuru tarihi itibari ile askerlik terhisinin üzerinden 3 yıldan daha fazla geçmemek

Sağlık raporunda asker olmak adına herhangi bir engele sahip olmamak

En az 164 santimetre boyunda olmak

Vücut yapısında herhangi bir bozukluk olmamak.

Herhangi bir yara ya da ameliyat izine sahip olmamak.

Güvenlik soruşturmaları geçmek

Askerlik süreci içerisinde ceza almamak

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
JöhKomutanTerörAskerKomandoJandarma özel Harekat
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