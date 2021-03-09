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2021 yılı için Umre ertelendi mi? Hac kurası ne zaman çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında hac ve umre ibadetleri ile ilgili bir duyuru yapıldı. Duyuruda, bir çok vatandaşın merakla beklediği 2021 yılı Umre ertelendi mi? sorusunun yanıtı belli olurken Hac kuralarının çekilip çekilmeyeceği de netleşti.

09 Mart 2021 Salı 13:06
2021 yılı için Umre ertelendi mi? Hac kurası ne zaman çekilecek?
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan bir son dakika duyurusunda bir çok vatandaşın merakla beklediği hac ve umre ibadetleri ile ilgili soruların yanıtlarına yer verildi. Yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen hac ibadetlerinde adayların kura ile kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiği bildirildi

2021 yılı içerisinde Kovid-19 salgını nedeniyle Umre ziyaretlerinin yapılmayacağının ifade edildiği açıklamada Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin devam ettiği ve görüşmelerin neticelerinin sonucunda alınacak kararlarında kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Normalleşme sürecinin Ramazan Bayramı'dan sonraki günlere ertelemesinden dolayı umre ziyaretlerinin geçici olarak iptal edildiği ve vatandaşların söz konusu hizmetler ile ilgili bilgileri '0 850 260 13 13' numarasından alabilecekleri belirtildi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 13:06
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Anahtar Kelimeler:
2021 Hac ZiyaretiHac KurasıUmre ZiyaretiDiyanet Işleri
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