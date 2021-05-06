2021 yılı ehliyet affı gelecek mi? Ehliyet affında son durum ne?

Ehliyet affıyla ilgili yapılan aramalar hız kesmeden devam ediyor. Konu ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar aramalarda “ehliyet affı gelecek mi? Ehliyet affında son durum ne?” gibi soruları soruyorlar. İşte ehliyet affı ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtı…

Ehliyet affı gelecek mi?

Ehliyet affı konusunda resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığı zaman haberimizi güncelleyerek sizleri bilgilendireceğiz.

Hangi durumlarda ehliyete el konuluyor?

1. 100 ceza puanına ulaşmak

2. Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak

3. Uyuşturucu kullanmış olmak

4. Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak

5. Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması

6. Sağlık durumunun bozulması

7. Hız sınırının aşılması

8. Alkollü araç kullanmak