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2021 yılı ehliyet affı gelecek mi? Ehliyet affında son durum ne?

Ehliyet affıyla ilgili aramalar yoğun olarak sürüyor. Ülkemizde trafik kuralları doğrultusunda, sürücüler kural ihlali yaptıkları zaman kesilen ceza dışında ceza puanı da veriliyor. 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı alınması ehliyete el konulmasına neden oluyor. Peki, 2021 yılı ehliyet affı gelecek mi? Ehliyet affında son durum ne? İşte detaylar…

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:03
2021 yılı ehliyet affı gelecek mi? Ehliyet affında son durum ne?
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Ehliyet affıyla ilgili yapılan aramalar hız kesmeden devam ediyor. Konu ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar aramalarda “ehliyet affı gelecek mi? Ehliyet affında son durum ne?” gibi soruları soruyorlar. İşte ehliyet affı ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtı…

Ehliyet affı gelecek mi?

Ehliyet affı konusunda resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığı zaman haberimizi güncelleyerek sizleri bilgilendireceğiz.

Hangi durumlarda ehliyete el konuluyor?

1. 100 ceza puanına ulaşmak

2. Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak

3. Uyuşturucu kullanmış olmak

4. Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak

5. Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması

6. Sağlık durumunun bozulması

7. Hız sınırının aşılması

8. Alkollü araç kullanmak




Son Güncelleme: 06.05.2021 20:03
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