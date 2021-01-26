2021 yılı bedelli askerlik için ödenecek ücretler belirlendi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik yapmak için başvuran vatandaşların merakla beklediği haber Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu. 2021 yılının ilk yarısı için başvuru yapan yükümlülerin geçtiğimiz günlerde askerlik yapacakları yer ile ilgili yapılan açıklamanın hemen ardından bedelli askerlik ücretleri de yeniden hesaplanarak belirlendiği bildirildi.

2020 yılını ikinci döneminde ödenen 37 bin 70 TL2021 yılının ilk yarısı için yeni hesaplamalar sonrası 39 bin 788 TL olarak uygulanmasına karar verildi. Buna göre 2020 yılı ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2021 yılı ilk yarısı için 39 bin 788 TL olarak güncellenmiş oldu.

Söz konusu karar ilişkin yapılan açıklamada ayrıca yurt dışında yaşayan ve bedelli askerlik yapacak olan Türk vatandaşlarının döviz ile ödeme yapmaları durumunda kur düzenlemesiyle ödemelerin yeniden hesaplanacağı belirtildi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için yapılacak bu değişiklikte ise yükümlülerin ödeyeceği miktar Merkez Bankası'nın açıkladığı döviz alış kuruna göre hesaplanacak.