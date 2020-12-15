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2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 kısıtlamaları gereğince yılbaşında 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp, 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak. Merak edilen konu ise 31 Aralık Perşembe günü mesailer yarım gün mü olacak? Sorusu oldu.

15 Aralık 2020 Salı 17:26
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
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COVID-19 salgını sonrası vakaların giderek artmasıyla yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Yaklaşan yılbaşıyla birlikte vatandaşlar yılbaşında bir kısıtlama olup olmayacağını merak etmeye başladı. Gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından bu konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olacağını bildirdi. Yılbaşı yasağı, 31 Aralık Perşembe saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak. Vatandaşların birçoğu tarafından merak edilen 31 Aralık Perşembe günü ise, öğleden sonrası yarım gün olmayarak mesailere tam gün olarak devam edilecek.

2021 resmi tatil günleri

Yılbaşı ( 1 Ocak Cuma)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ( 23 Nisan Cuma)

Emek ve Dayanışma Günü ( 1 Mayısıs Cumartesi)

Ramazan Bayramı ( 12 Mayısıs Çarşamba – 15 Mayısıs Cumartesi)

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayısıs Çarşamba)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi – 23 Temmuz Cuma)

Zafer Bayramı ( 30 Aralık Pazartesi)

Cumhuriyet Bayramı ( 29 Ekim Cuma)



Son Güncelleme: 15.12.2020 17:26
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YılbaşıTatil31 AralıkYarım GünYasak
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