2021 Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar başlangıç tarihi belli oldu

2021 yılına son 20 gün kala vatandaşlar 2021 yılında üç ayların yani Receb, Şaban ve Ramazan aylarının ne zaman başlayacağını merak etmektedir. 2021 yılında üç ayların başlangıcı ile beraber kandil günleri kutlanacak ve Ramazan ayının ardından 3 gün süren Ramazan Bayramı bulunmaktadır.

2021 Yılı 3 Aylar Ne Zaman Başlıyor? Receb, Şaban ve Ramazan Ayları Ne Zaman?

2021 yılında Receb ayı 13 Şubat gününde başlamaktadır. Recep Ayı içerisinde bulunan Regaib Kandili 18 Şubat gününe gelirken Miraç Kandili ise 10 Mart gününe denk gelmektedir.

Recep Ayı'nın bitmesi ile başlayan Şaban ayı 25 Mart'a denk gelmektedir. Berat Kandili ise 27 Mart günü kutlanmakta olup 8 Mayısıs ile birlikte Kadir Gecesi başlamaktadır.

2021 Ramazan Ayı Hangi Gün?

2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan’da başlayıp 12 Mayısıs günü bitmektedir. 13 Mayısıs günü Ramazan Bayramı başlamakta olup 15 mayıs’ta sona ermektedir.