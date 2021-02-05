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2021 Üç aylar ne zaman? 2021 üç aylar başlangıç ve kandiller takvimi

Hepimizin sabırla beklediği Recep, Şaban ve Ramazandan oluşan mübarek üç aylar için Diyanet'ten 2021 yılının takvimi yayınlandı. Ramazan ayı ne zaman başlayıp bitiyor? Kurban Bayramı için hangi tarih verildi? Hepsi yazımızın devamında yer almaktadır.

05 Şubat 2021 Cuma 02:13
2021 Üç aylar ne zaman? 2021 üç aylar başlangıç ve kandiller takvimi
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Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği üç aylar sonunda geldi. Şubat ayının 13’ünde başlayacak olan Receb ayı içinde 2021’in ilk kandili olan Regaib Kandili, 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

 

Miraç Kandili ise yine Receb ayında gerçekleşecek olup tarihi de 10 Mart Çarşamba günüdür.

 

25 Mart tarihinde başlayacak olan Şaban ayı içinde 27 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek olan Berat Kandili vardır.

 

Herkesin beklediği Ramazan ayı ise 8 Mayısıs Cumartesi, Kadir gecesi başlayacaktır.

 

Peygamberimizin söylediği üzere; Allah’ın ayı Recep, kendisinin ayı Şaban ve ümmetin ayı da Ramazan’dır. Bu üç aylarda ibadet sayısı fazlalaştırılmalıdır, günah yapmaktan her zamankine göre daha çok kaçınılmalıdır.



Son Güncelleme: 05.02.2021 02:13
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Anahtar Kelimeler:
üç AylarRamazanşabanRecep
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