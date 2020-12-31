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2021 Trafik cezaları ne kadar oldu? En düşük, en yüksek trafik cezası kaç TL?

Sürücülerin yeni yıl için en çok merak ettiği noktalardan biri de yeni yılda trafik cezalarının ne kadar olacağı.

31 Aralık 2020 Perşembe 20:59
2021 Trafik cezaları ne kadar oldu? En düşük, en yüksek trafik cezası kaç TL?
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Yeni yıla girmeye saatler kala birçok alanda ve sektörde ücret güncellemeleri yapılıyor.  Maaş zamlarından burs ve kredi zamlarına, vergilerden trafik cezalarına, bankaların faizlerine çoğu alanda değişiklikler gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın değerlendirme oranı sonrası çoğu kişi trafik cezaları hakkında sorular sormaya başladı.

Yetkili merci tarafından yapılan açıklamada trafik cezaları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı belirlediği orana göre yeni yılda %9,11 zam uygulanacak.

28 Kasım Resmi Gazetede “Vergi Ulusal Kanunu Genel Tebliğ” kapsamında belirlenen bu %9.11’lik zam oranı yarından itibaren uygulanmaya başlanacak ve trafik ceza miktarları da güncellendi.

 

Trafik cezalarında en düşük ve en yüksek ücret

2021 yılı için trafik cezalarına uygulanacak olan %9,11’lik zam oranı kapsamında en düşük trafik cezası taşıma sınırını geçerek fazla yolcu alan sürücülere 113 TL olacak. En yüksek ise 35 bin 699 TL olarak işletmenin şartlarını yerine getirmeden araç muayenesini üçüncü kez tekrarlayanlara verilecek.

Bunların yanı sıra şu cezalar uygulanacak:

  • İzni ve yetkisi olmamasına rağmen aracına “çakar” taktıran ve alkollü otomobil kullanan kişilere 1339 TL,
  • Yaya ve okul geçitleri olmak üzere kavşağa giriş çıkışta dikkatli olmayan ve yavaşlamayan aynı zamanda yayalara geçiş önceliği vermeyenlere 652 TL
  • Araçları ile drift ve spin atan kişilere 6 bin 700 TL, ehliyeti olmadan otomobil kullananlara 2 bin 698 TL, araç kullanırken telefon ile konuşup veya telefon kullananlara ise 314 TL ceza verilecek.

Bu kapsamda yeni yılda en düşük ceza 113 TL iken, en yüksek ceza ise 35 bin 699 TL olacak.

Ceza kesilecek durumlar:

  • Aracın tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerden başka yere takanlar için 122 TL ceza,
  • Trafik yasakları kapsamında, park ve duraklama, dönüş ve geçme kurallarını çiğneyenler, emniyet kemeri takmayanlara, kask ve koruma gözlüğünü takmayanlara, trafik kurallarına uymayan yayalara ve aracından dışarı çöp atan kişilere bunun yanı sıra aracından yüksek sesle müzik açan kişilere 144 TL ceza,
  • Engellilere ayrılmış yerlere araç park eden kişilere 288 TL ceza,
  • Araç yükleme kurallarına uymayan kişilere ( 300 TL’den 7 bin 369 TL’ye kadar değişecektir.)
  • Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapan sürücülere, trafikte %30’a kadar hız sınırını aşan sürücülere 314 TL ceza,
  • Yetki dışında taşımacılık yapan araçları taşıma hizmeti kapsamında kullananlara 446 TL ceza,
  • Sürücü belgesi geçerlilik süresi dolanlara veya yabancı sürücü belgesinde bulunan şartların aykırı olduğu kişilere 543 TL ceza,
  • Aracına uygun olmayan plaka takan kişilere, öngörülen sayıda tescil plakası takmayanlara, plakanın okunmasında engel teşkil edecek bir şeyin bulunması durumunda veya farklı okunmasını sağlayacak tescil plakasında değişiklik yapanlara 551 TL ceza,
  • Tehlike teşkil eden veya zararlı olan maddeleri, taşınması için özel izine ihtiyaç olan eşyaları izin olmadan taşıyanlara veya taşıttıranlara 607 TL ceza,
  • Kış lastiği kuralına uymayanlara 835 TL ceza,
  • İlk defa alkollü araç sürmeden yakalananlara, trafiği tehlikeye sokan bir hareket yapanlara veya trafiği aksatanlara, arka arkaya şerit değiştirenlere, ters istikamette bulunanlara, hız sınırını %50’den fazla aşanlara, emniyet şeridi ihlali yapanlara 1339 TL ceza,
  • Korsan yolcu taşımacılığı yapan kişilere 1339 TL’den 6 bin 700 TL’ye varan cezalar kesilecek. Alkollü araç sürmekten ikinci kez yakalananlara ise 1679 TL, plakasız tescilli araç sürenlere de 2 bin 270 TL ceza,
  • Sürücü belgesi olmadan motor kullanan kişilere 2 bin 836 TL ceza,
  • Trafikte kolluk kuvvetlerinin alkol veya uyuşturucu miktarını ölçmek amacı ile işlem yapmalarına engel olanlara 3 bin 836 TL ceza,
  • Radar yeri tespit eden ya da sürücüyü uyaran ürünleri ithal edenlere 4 bin 67 TL’den 6 bin 74 TL’ye kadar ceza, bu cihazları satın alanlara araçlarında bulunduranlara ise 2 bin 698 TL ve 4 bin 67 TL aralığında ceza,
  • Sahte plaka ya da başka aracın plakasını takan kişilere 6 bin 687 TL ceza,
  • Uyuşturucu kullananlara (uyarıcı maddeler dahil olmak üzere) araç kullananlara 6 bin 909 TL ceza,
  • Sorumluluklarını yapmayan sigorta şirketlerine 10 bin 195 TL ceza,
  • Yetki dışında tescil plakası yapan ve dağıtan kişilere 13 bin 374 TL ceza,
  • Eğer araç tescili yetkili bayileri istenilen usul ve kurallara uymadan ters hareket ederlerse 22 bin 823 TL ceza ödeyecekler.
  • Kesilen cezaları 15 gün içerisinde ödeyen vatandaşlara da %25 indirim hakkı verilecek.


Son Güncelleme: 31.12.2020 20:59
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