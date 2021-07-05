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2021 Temmuz askerlik yerleri ve er sınıflandırma sonucunu sorgulama ekranı

Askerlik yerlerine ilişkin sonuçların yayınlandığı sorgulama ekranı araştırılmaktadır. 2021 Temmuz askerlik yerleri ve er sınıflandırma sonucu nerede yayınlanmaktadır? Bu haberimizde askerlik yerleri ve er sınıflandırma sonucunu sorgulama ekranına ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Temmuz 2021 er sınıflandırma ve askerlik yerleri sonucunu sorgulama ekranı...

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:20
2021 Temmuz askerlik yerleri ve er sınıflandırma sonucunu sorgulama ekranı
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Temmuz ayında er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı gündemde yerini almaktadır. Milli Savunma Bakanlığı Ağustos 2021 sınıflandırma dönemine ilişkin duyuru yayınladı. Ağustos’da silah altına girmek isteyen kişiler, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar celp tercihini gerçekleştirdi. Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Aşağıdaki linkten er sınıflandırma sonucu sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi

Askerlik yerleri

Askerlik yerine dair seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Temmuz tarihinde e-Devlet üzerinden kişilere duyurulacak. Sınıflandırılan kişiler tekrar sınıflandırılmayacak.Yedek subay ve astsubay adaylığında bulunan kişiler, celp ve sevk döneminde eğitimin üçte  birine katılmayan  ve daha önce sınıflandırma döneminde sınıflandırılanlar da dahil  er statütüsünde askere sevk edileceği duyuruldu.

Sevk belgesini alırken ;

e-Devlet üzerinden ‘’Kovid-19 anketi doldurulacak. Anket sonrasında kovid 19 testi uygulanacak. Test sonuçları negatif çıkanlar aynı gün içinde sevk belgesini alabilecek.Test sonucu pozitif çıkanlar ise Test tarihinden 3 gün sonraya kadar sevk evrakını almayanlar celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaktır. Fakat, sevk tarihi içinde test yaptırıp test tarihinden 2 gün içinde  test sonucu negatif olanlar, askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecek.

Test sonucunda kovid 19 şüphesi olmayanlar, Kovid 19 tedbirleri kapsamında birliğine katılacak. Asker eğlencesi gibi faaliyetler yapılmayacak.

Sağlık kurumlarında testlerini yaptırmayanlar, askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi uygulanacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm işlemler e-Devlet üzerinde uygulanacak.


Son Güncelleme: 05.07.2021 15:20
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