2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası ilan edilen tam kapanma süreci 10 gndür devam ediyor. Tam kapanma süresince bazı yasaklar uygulanmaya başkanırken bazı yasaklarda kapanma süresince gevşetildi.

Bazı işletmeler faaliyetlerine devam ederken çoğu işletme de tamamen kapalı oldu. Vatandaşlarımız hali ile tam kapanmanın ne zaman biteceğini ve uzatılıp uzatılmayacağı konusunu merak etmeye başladı. Tail planı ve seyahat planı yapmak isteyenler ise tam kapanmanın tekrar uzatılmamasını istiyor. Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma süresi uzatılacak mı? İşte ayrıntılar.

Tam kapanma bayram sonrası yani 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat beşte sona erecek. Haber kaynakları tam kapanma süresinden sonra kademeli ve temkinli olarak kısıtlamalarını gevşetileceğini ifade ediyor. Tam kapanma süresinin de uzatılıp uzatılmayacağı konusunda da resmi herhangi bir açıklama yapılmadı.

19 Mayıs bayramının araya girmesi nedeniyle de tam kapanmanın bir hafta daha uzatılacağı ise diğer iddia edilen bir konu oldu. Konunun uzmanları bu tatili de araya katarak uzatılma ihtimalinin düşükte olduğunu bildirdi.