İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?

Korona vakalarının hızla artmasının ardından ülke olarak bahar aylarına tam kapanma tedbirleri ile giriş yaptık. Nisan ayının başında alınan kısmi kapanma kararının ardından tam kapanma kararı alınarak salgının artış hızı önlenmeye çalışılıyor. Vatandaşlarımızda tam kapanmanın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. 2021 tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma tekrar uzatılacak mı? İşte detaylar.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:55
2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası ilan edilen tam kapanma süreci 10 gndür devam ediyor. Tam kapanma süresince bazı yasaklar uygulanmaya başkanırken bazı yasaklarda kapanma süresince gevşetildi.

Bazı işletmeler faaliyetlerine devam ederken çoğu işletme de tamamen kapalı oldu. Vatandaşlarımız hali ile tam kapanmanın ne zaman biteceğini ve uzatılıp uzatılmayacağı konusunu merak etmeye başladı. Tail planı ve seyahat planı yapmak isteyenler ise tam kapanmanın tekrar uzatılmamasını istiyor. Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma süresi uzatılacak mı? İşte ayrıntılar.

Tam kapanma bayram sonrası yani 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat beşte sona erecek. Haber kaynakları tam kapanma süresinden sonra kademeli ve temkinli olarak kısıtlamalarını gevşetileceğini ifade ediyor. Tam kapanma süresinin de uzatılıp uzatılmayacağı konusunda da resmi herhangi bir açıklama yapılmadı. 

19 Mayıs bayramının araya girmesi nedeniyle de tam kapanmanın bir hafta daha uzatılacağı ise diğer iddia edilen bir konu oldu. Konunun uzmanları bu tatili de araya katarak uzatılma ihtimalinin düşükte olduğunu bildirdi.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 20:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaKORONA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?
SED yardımları bayramdan önce yatacak mı? Bakan açıkladı
Genç girişimci kredisi ne kadardır ve nasıl başvuru yapılır? 2021
Hıdırellez nedir, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez duası, dilekleri, gelenekleri ve ritüelleri
Bim ürünlerinden Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Rüyada büyük fare görmek neye işaret eder?
Kakava ateşi nedir? Kakava şenlikleri nerede kutlanır? Kakava kültürü hakkında bilgiler
Sadakatsiz sezon finalinde Asya öldümü? Cansu Dere diziden ayrıldımı?
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman final yapacak, kaçıncı bölümde?
Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Hangi yarışmacı hangi takımda?
Mayısıs 2021 Netflix Türkiye'de bu ay hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Özel sektör ve kamu Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili ayın kaçında, ne zaman başlıyor?
Seni Çok Bekledim dizisinde Serkan karakterini Gürkan Güzeyhuz canlandırıyor
ING Bank 30 bin TL gelir belgesiz kredi fırsatı
Netflix Fatma yeni sezon ile devam edecek mi? Fatma 2. sezon olacak mı?
Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Gerçek adı ne? Emir Tarık Tekin oynadığı diziler
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Günlük burç yorumları; 6 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Özge Törer hakkında bilgiler
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Sadakatsiz dizisi Cavidan karakterini kim canlandırıyor? Meltem Baytok biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.