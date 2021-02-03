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2021 Şubat İŞKUR kamu memuru ve kurum dışı güncel iş ilanları

Vatandaşlar İŞKUR’un güncel iş ilanlarını merak ediyor. İŞKUR, işçi alım ilanlarını günlük olarak düzenli şekilde duyuruyor. İŞKUR’un yayınladığı ilanlar içinde KPSS şartı istenilenler olduğu kadar, KPSS şartı istenmeyenler de bulunuyor. İŞKUR tarafından yayınlanan kamu memuru ili kurum dışı işçi alım ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:29
2021 Şubat İŞKUR kamu memuru ve kurum dışı güncel iş ilanları
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Vatandaş İŞKUR’un güncel ilanlarına oldukça ilgi gösteriyor. İŞKUR, kamu memuru alım ilanları ile kurum dışı kamu işçi alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. İstenilen kriterler, başvuru yapılacak tarihler alım ilanında belirtiliyor. İŞKUR’un yayınladığı ilanlarda KPSS koşulu olduğu gibi KPSS koşunu olmayan ilanlara da yer veriliyor. İŞKUR’un 2021 yılı Şubat ayına dair yayınladığı ilanların detayları haberimizde.

2021 yılı Şubat ayı güncel İŞKUR iş ilanları

Muş ili Uzgörür Belediye Başkanlığı’ndan:

Uzgörür Belediye Başkanlığı’nın bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam sağlamak amacı ile; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri kapsamında aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve aranan diğer kriterlere uyması şartı ile, belirtilen boş kadroya açıktan atama yolu ile” Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni” alımı yapılacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar sınava girebilmek için:

  1. Adaylar, başvuru sırasında istenilen belgelerle beraber 28.01.2021 tarihi ile 05.02.2021 saat 17:00’ye kadar (mesai günleri ve saatleri dahilinde) başvurularını yapabilecekler.

Başvuruda bulunacak adaylar başvuru belgelerini:                                   

  • Elektronik ortam aracılığı ile, www.uzgorur.bel.tr adresine,
  • Şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla Uzgörür Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderebilirler.
  1. Eksik bilgi ile belgeler ile veya kriterleri uygun olmamasına rağmen başvuruda bulunanları belediye değerlendirmeyecektir.
  2. Postada yaşanan gecikme durumları ile duyuruda belirtilmiş olan süre zarfında yapılmamış olan başvurular dikkate alınmayacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114. Maddesi, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’nin 11. Maddesi, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; 20.02.2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen atama izni doğrultusunda 9, 10, 11 ve 12. Derecedeki kadrolara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilmiş olan ceza infaz kurumlarına 160 kadrolu ceza infaz kurumu katibi alınacaktır.

Söz konusu kadrolar için yapılacak atamalara merkezi sınava (KPSS 2020) girmiş ve en az 70 ve üzerinde puan almış olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak, belirtilen kadro sayısının 20 katı uygulamalı sınava çağrılacaklardır. Uygulamalı sınava girerek başarılı olan adaylar içinde doğru kelime sayısının esas alınması kaydı ile en fazla doğru kelime yazmış olan adaydan başlanarak, ilan edilmiş olan kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacaktır.

Başvuru için, lisans mezunlarında 2020 yılı KPSS P3, önlisans mezunlarında 2020 yılı KPSS P93, ortaöğretim mezunlarında 2020 yılı KPSS P94 puan türleri dikkate alınması kaydı ile KPSS’den 70 ve üzerinde puan alma şartı olacaktır.

Alım için başvuru yapacaklar, 18 Ocak 2021 Pazartesi gününden 05 Şubat 2021 Cuma günü mesai bitimi saatine kadar (16:00) başvurularını yapabilecekler.



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:29
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IşkurşubatKamuMemirIlan
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