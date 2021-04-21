2021 sezonun ilk kirazı çıktı! Kilogramı 500 liradan satıldı!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde erkenci kiraz üretimi başladı. Üretimin başlaması ardından ilk hasat Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde yapıldı.

Çobanisa Mahallesi’nde hasadını toplayan kiraz üreticileri "Cristobalina" cinsi kirazları alım merkezine götürerek alıcılarını bekledi.





2021 sezonun ilk ürünü olması nedeniyle sade tören düzenlendi. Törene üreticiler, tüccarlar katılırken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı.

Kilogramı 500 liradan satıldı!

Bölge üreticisi Yavuz Tun’ ise hasat ettiği 70 kilogram kırmızı altın diye nitelendirdiği kirazları sembolik olarak açık arttırmayla kilogramı 500 liradan sattı.

Tüccar İbrahim Bodur ise sezonun ilk üretimi teşvik amacıyla 500 liradan aldığını söyledi. Bodur: "Bu sembolik bir rakamdır. Kiraz, sezon ilerledikçe gerçek değerine doğru inecektir. İlk ürün olduğu için üreticimizi onurlandırmak istedik.” ifadelerini kullandı.

İlk ürünü başkent Ankara’ya gideceğini söyleyen Bodur, sebze meyve haline gittikten sonra otellere ve marketlere gideceğini açıkladı.