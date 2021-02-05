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2021 Sağlık görevlisi, personel, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı sözleşmeli personel güncel ilanlar listesi

2021 yılı içinde kamuya 100 bin memur alınacak. Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda bütçelendirilen 35 bin personel alımları devam ederken, 65 bine yakın alım da olacak. 2021 yılında; doktor, öğretmen, eczacı, din görevlisi, hemşire dahil pek çok meslekten alım olacak. Kamuda çalışmakta olan engelli sayısı yeni alımlar ile 64 bini geçecek.

05 Şubat 2021 Cuma 00:01
2021 Sağlık görevlisi, personel, polis, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı sözleşmeli personel güncel ilanlar listesi
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Pandemi sonrasında kamuda artan, güvenlik açığı ile beraber yeni personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. KPSS sonuçlarının açıklanması ve memur ihtiyacının artması sebebi ile kadroya yerleşmek isteğinde olanlar, kamuya yeni memur alımlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Yeni Ekonomi Programı öncesi gelen açıklamada 35 bine yakın personel alımı olacağı kararlaştırıldığı belirtilmişti. Yeni Ekonomi Paketiyle beraber 2021 yılında 65 bin personel alınacağı beklenmekte. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı’nın PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için vatandaşlar bekleyişe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ve İçişleri Bakanlığı 1772 personel alacak. PTT 2023’e kadar 55 bin personel alımı yapacak.

TÜBİTAK’tan personel alımı

TÜBİTAK’ta çalışmak isteyen vatandaşlara yönelik 01.02.2021 tarihinde Resmi Gazete’de ilan yayımlandı. TÜBİTAK’ın yaptığı açıklama doğrultusunda, MAM’da görev almak için 6 personel alımı yapılacak.

Yayınlanan ilanda, başvuru için gerekli şartlar ile süreçlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu’nun intenet sayfası üzerinden TÜBİTAK personel alımı için gerekli koşulların öğrenilebileceği duyuruldu.

Sayıştay personel alımı açık kadro sayısı

Resmi Gazete’de yayınlanan ilan doğrultusunda, Sayıştay Başkanlığı’nın hizmet birimlerinde çalıştırılmak için, sözlü sınav ile 11 büro çalışanı, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimci, 5 teknisyen alımı olacak. Alımlarla ilgili ayrıntılı açıklama ile başvuru formu 2www.sayistay.gov.tr” adresi üzerinde yayınlandı.

DHMİ 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı olacak

DHMİ’nin yaptığı açıklama doğrultusunda 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı yapılacak. Alımlar sınav ile olacak ve başvurular 8- 26 Şubat 2021 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Adayların listesi, sınavın tarihi, yeri ve saati Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün resmi intenet sitesi üzerinden açıklanacak. Sınava katıldıktan sonra başarılı olan adaylar yazılı sınavdan sonra sözlü sınav olacaklar. Sözlü sınav ile ilgili bilgiler resmi intenet sitesi üzerinden açıklanacak.

BTK 30 bilişim uzman yardımcısı alımı olacak

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda, BTK’nin merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek için bilişim uzman yardımcı alınacak. Adaylar ilk olarak yazılı sonrasında sözlü sınavlara girecek.

Hukuk fakültesi mezunu 10, lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ile yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ya da bölümlerinden mezun olan 5, mühendislik alanı mezunlarından 8, bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından 4, endüstri mühendisliği bölümü mezunlarından 3’er kişilik alımlar olacak.

Yazılı sınavlar, 27 – 28 Mart 2021 tarihinde Ankara’da olacak. Sınav yeriyle saati BTK’nin intenet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) açıklanacak.

Sözleşmeli 16 bin sağlık personeli alınacak

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları için başvuru şartları daha açıklanmadı.

2021 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı

28 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar doğrultusunda, geçtiğimiz ay 1181 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 liradır. Bu yatırımlar gerçekleştiğinde 29 bin 361 kişiyi istihdam etmek planlanmakta.

2021’de 27. dönem POMEM sınavı ile polis alımı yapılacak

27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşaması ile 15.02.2021’de başlayacak. Başvuru merkezleri ile tarihleri önümüzdeki güler içinde Polis Akademisi Başkanlığı resmi intenet sitesi üzerinden açıklanacak.

27. dönem POMEM alımları doğrultusunda; 6 bin 400’ü lisans (5 bin 440 erkek ile 960 kadın), 1600’ü lisans (1360 erkek ile 240 kadın) mezunu alınacak.



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:01
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