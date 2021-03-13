2021 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2021 yılının Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Üç ayların sonuncu ayı olarak bilinen Ramazan ayının kutlanacağı tarih ise Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor.

Ramazan ayı yeni bir ay görüşüyle başlar ve İslami takvime göre 9. ayın başlangıcını gösterir. Ramazan ayı bereket ve rahmet ayı olarak kabul edilir. Bu ay Müslümanlar için dua etme,hayır işleme ve oruç tutma zamanıdır.

Ramazan’da oruç tutmak İslam dininin Beş Şartından biridir. Oruç tutmak Ramazan ayının önemli bir parçasıdır bu nedenle bu ayda tüm vücut ve sağlıklı zihinler oruç tutmalıdır. Ramazan ayı bitmeden önce bütün Müslümanlar, geleneksek olarak malından Zekat el-Fitr’i yerine getirmelidir.

Aynı zamanda Razaman ayı süresince Kur’an-ı Kerim’in tamamının okunması teşvik edilir. Bazı Müslümanlar, Ramazan ayında her gece camide kılınan ve Kur’an’dan bir bölümün okunduğu Teravih olarak bilinen özel dualar ile Ramazan’ın bitimine kadar Kuran’ın tamamını okurlar. Bazı İslami kuruluşlar, yardıma muhtaç insanlara yiyecek ve giyecek gibi temel ihtiyaçları karşılayacak yardımlarda bulunur.

“Ramazan” kelimesi Arapça kavulmuş toprak, sıcak, yiyecek ve içeçek sıkıntısından türetilmiştir. Ramazan ayı hayır işlerinin yapıldığı kutsal bir ay olarak kabul edilir. Bu nedenle Ramazan boyunca kavga ve savaşa izin verilmemektedir.

2021 yılının Ramazan ayında ilk sahur ne zaman?

Ramazanda oruç tutacak olan müminler, 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan 2021 tarihinde yılın ilk orucunu açmış olacak. Ramazan ayının son orucu ise 12 Mayısıs 2021’de gerçekleşecek.

İslami takvime göre Mübarek Ramazan ayı, Miladi takvimde her yıl yaklaşık 10 gün öncesine düşmektedir.

12 Mayısıs 2021 tarihi itibarıyla sona erecek olan Ramazan ayının bayramı ise 13 Mayısıs’ta başlayacak.

İlk teravih hangi tarihte yapılacak?

Müslümanlar 12 Nisan 2021’de ilk teravih namazını kılacak.

Ramazanın başlangıç tarihi ne zaman?

Ramazan 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak.

Ramazan ayı kaç gün sürüyor?

Ramazan ayı 30 gün sürmektedir.

Ramazan’ın bitiş tarihi ne zaman?

12 Mayısıs 2021-03-12

Kadir gecesi hangi gün?

8 Mayısıs 2021’de kutlanacak.

Ramazan’ın son günü ( Arefe günü)

Yayınlanan dini takvime göre 12 Mayısıs Çarşamba akşamı Ramazan ayının bitiş tarihi olacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak?

13 Mayısıs Perşembe

Not:

Bölgesel gelenekler veya ay manzaraları, tatil için belirtilen tarihten önceki gün günbatımında başlayan İslami bayramların tarihinin farklılık göstermesine sebep olabilir. İslami takvim aydır ve günler günbatımında başlar, bundan dolayı Yeni Ay'ın ilk ne zaman görüldüğüne bağlı olarak bir günlük hata olabilmektedir.