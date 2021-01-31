2021 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman tutulacak?

2021 yılının gelmesi ile birlikte Müslüman aleminde en merak edilen soru Ramazan ayının ne zaman olduğu ve ilk orucun ne zaman tutulacağı oldu. Pek çok kişi araştırmalarına devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini bayramlar takvimi konuya açıklık getirdi.

13 Şubat 2021 ile Üç Aylar başlarken Ramazan ayı ve Ramazan Bayramının hangi tarihlere geldiği araştırılıyor.

2021 Ramazan ne zaman?

Kandiller ne zaman?

2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan 2021 ile birlikte başlıyor. İlk13 Nisanda tutulacak.

2021 yılının ilk kandili 18 Şubat 2021 Perşembe günü Regaip kandili ile birlikte başlayacak. Daha sonrasında 10 Mart 2021 Çarşamba akşamı Miraç kandili kutlanacak ve 27 Mart 2021 Cumartesi akşamı Berat Kandili kutlanacak.

Müslümanlar için en önemli olan Kadir Gecesi ise 8 Mayısıs 2021 Cumartesi akşamı kutlanacak.