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2021 Öğretmen Atamaları ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen Atama takvimi

2021 yılında kaç tane öğretmenin atanacağı merak edilmeye devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları tekrar gündeme geldi. Öğretmen adayları MEB Öğretmen Atamalarını araştırmaya tekrar hız verdi.

24 Aralık 2020 Perşembe 21:34
2021 Öğretmen Atamaları ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen Atama takvimi
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Öğretmen adaylarının en merak ettiği konu olan 2021 personel alımları araştırmaları devam ederken geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları merak edilmeye devam ediyor.

ÖSYM açıklamalarında 2020 KPSS sınavına giren adayların büyük bir çoğunluğunu öğretmen adayları oluşturuyor söylemleri sonrasında 2021 yılında atamaların ne kadar olacağı araştırılıyor.

2021 MEB öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

2021 yılında atamanın olup olmayacağını merak eden adaylar aynı zamanda yüz yüze eğitime geçilmezse öğretmen ihtiyacı olup olmayacağını da araştırıyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili ‘2021 yılında tabi ki atama yapacağız bütçe görüşmelerinde özellikle öğretmen atamaları için ekler açıldı. İlerleyen tarihlerde öğretmen atamaları ile ilgili detaylı bilgi paylaşacağız.’ Dedi.

2020’de kaç öğretmen ataması yapıldı?

2021 yılı atamaları merak edilirken aynı zamanda 2020 yılında hangi branşlarda ve kaç öğretmen ataması yapıldığı da araştırılıyor.

2020 yılında 60 farklı branşta öğretmen ataması yapıldı. 50 taban puan ile gerçekleştirilen bu atamalarda 2831 sınıf öğretmeni atanırken 1801 din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni atandı. 1739 İngilizce öğretmeni, 1518 okul öncesi öğretmen ve 1701 ilköğretim matematik öğretmeni ataması yapıldı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 21:34
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Meböğretmen AtamasıTakvimZiya SelçukAçıklama
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