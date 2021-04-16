2021 Mayısıs celp dönemi Askerlik yerleri açıklandı mı? E-devlet askerlik durum belgesi sorgulama!

Binlerce er tarafından heyecanla ve merakla beklenen 2021 Mayısıs ayının celp dönemlerinin açıklanıp açıklanmadığı merakla araştırılıyor.

2021 Mayısıs ayı celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mı?

Binlerce asker adayının heycanla beklediği askerlik Mayısıs ayı celp dönemi ile ilgili asker adayları tarafından zorlu bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı mayıs ayı celp dönemi ile ilgili gereken bilgileri Şubat ayında duyurmuştu. Şubat ayı içinde başvuru yapan binlerce er, yedek subay ve yedek astsubay adayı e-Devlet üzerinden askerlik durum belgesi sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merakla araştırıyorlar. Herkes tarafından Nisan, Mayısıs ve Haziran aylarına ait askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merakla araştırılıyor.

MAYIS CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

28 Şubat 2021 tarihine kadar askerlik için başvuruda bulunan adayların hangi birliğe ve hangi dönemde askere gidecekleri 16 Nisan 2021 Cuma günü belirlenecek. Herkes Mayısıs ayı celp dönemi askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merakla araştırıyorlar.

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2021 tarihinde yapılan mayıs ayı celp dönemi askerlik sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri 16 Nisan Cuma günü belli olacak. Toplamda 3 gruptan oluşan mayıs celp döneminin ilk grubu 19, 20, 21 Nisan tarihinde, ikinci grubu 18, 19, 20 Mayısıs tarihinde, üçüncü gurubu ise 14, 15, 16 Haziran tarihinde sevk işlemlerini yapacak.