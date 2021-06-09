2021 Kurban vekaleti fiyatları Kızılay tarafından açıklandı

2021 yılında Kızılay tarafından belirlenen vekalet fiyatları yurt içi 1.050 TL yurt dışın için ise 125 dolar ya da 105 euro olarak açıklandı. Kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için gerekli fiyatlar belirlendi.

Vekaletli kurban kesiminde Kızılay model öneği

Et ve süt kurumu kombinalarında kavurma ya da kıyma konservesi

Kurban kesimleri için Kızılay tarafından çalışmalar yapılmakta. Vekalet veren kişilerin seçmiş olduğu kurbanlıklar veteriner ve din görevlileri halinde kesim işlemi gerçekleşir. Noterlerin bulunduğu ve din kurallarına uygun şekilde ve hijyenik alanlar da kesim yapılır.

Kurban bayramı sürecinde kesilen kurbanlar kurumlar tarafından konserve haline getirilerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtım işlemi gerçekleşecek.

Yapılan işlemleri kayıt altına alınacak

Kesim alanlarında her işlem kameralarla kayıt altına alınacak. Yurt dışında gerçekleşecek kesimler de ise anlık olarak paylaştırma işlemleri yapılacak. Her durumda vekalet veren kişiler haberdar edilecektir.