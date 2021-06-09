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2021 Kurban vekaleti fiyatları Kızılay tarafından açıklandı

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla vekalet fiyatları araştırılmaya başladı. Kurban kesmek isteyen ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen kişiler için vekalet fiyatları Kızılay tarafından açıklandı. Yurtiçi ve yurtdışı olarak her yıl belirlenen vekalet fiyatları merak konusu oldu. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:39
2021 Kurban vekaleti fiyatları Kızılay tarafından açıklandı
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2021 yılında Kızılay tarafından belirlenen vekalet fiyatları yurt içi 1.050 TL yurt dışın için ise 125 dolar ya da 105 euro olarak açıklandı. Kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için gerekli fiyatlar belirlendi.

Vekaletli kurban kesiminde Kızılay model öneği

Kurban kesimleri için Kızılay tarafından çalışmalar yapılmakta. Vekalet veren kişilerin seçmiş olduğu kurbanlıklar veteriner ve din görevlileri halinde kesim işlemi gerçekleşir. Noterlerin bulunduğu ve din kurallarına uygun şekilde ve hijyenik alanlar da kesim yapılır.

Et ve süt kurumu kombinalarında kavurma ya da kıyma konservesi  

Kurban bayramı sürecinde kesilen kurbanlar kurumlar tarafından konserve haline getirilerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtım işlemi gerçekleşecek.

Yapılan işlemleri kayıt altına alınacak

Kesim alanlarında her işlem kameralarla kayıt altına alınacak. Yurt dışında gerçekleşecek kesimler de ise anlık olarak paylaştırma işlemleri yapılacak. Her durumda vekalet veren kişiler haberdar edilecektir.


Son Güncelleme: 09.06.2021 10:39
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Anahtar Kelimeler:
2021 Vekalet FiyatıKızılay Kurban Fiyatı
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