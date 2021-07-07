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2021 Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri açıklandı

Kurban Bayramı’na az bir süre kala emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. 2021 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak merak ediliyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği açıklandı.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 19:35
2021 Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri açıklandı
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Bu yıl miladi takvime göre 20 Temmuz tarihine denk gelen Kurban Bayramı’na az bir süre kaldı. Ülkemizde son yıllarda uygulanmaya başlayan bayramlarda ikramiye yatırılma uygulaması Kurban Bayramı’nda devam edecek. Emekli binlerce vatandaş 2021 Kurban Bayramı ikramiyelerini merakla bekliyor.

Vatandaşlar Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihlerini açıkladı.

Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bayram ikramiyelerinin SSK ve Bağkurlu olma duruma göre farklı tarihlerde yatacağını söyledi.

Buna göre SSK’dan emekli olan vatandaşlar 13-14 Temmuz tarihlerinde ödemelerini alacak. Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar 15 Temmuz, Bağkurlu vatandaşlar ise ödemelerini 16 Temmuz’da alacak.

Bakan Vedat Bilgin Kurban Bayramı ikramiyeleriyle birlikte emekli maaşlarının da zamlı olarak hesaplara yatırılacağını açıkladı. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına getirilen zam ile Temmuz ayı maaşları zamlı olarak yatacak.

 


Son Güncelleme: 07.07.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramıİkramiye
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