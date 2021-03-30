Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) bu sene içinde ne zaman toplanılacağına dair açıklama yapıldı. 2021 yılı için konuyla ilgili açıklamanın ardından vatandaşlar KPDK toplantısı ne zaman diye sormaya başladı. İşte detaylar haberimizde...

2021 KPDK toplantısı ne zaman yapılacak?

KPDK'nın 2021 Mart toplantısı, 30 Mart Salı günü gerçekleşecek.Toplantının Davet yazısındaki gündemi “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Hususlar” ve “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” olarak belirlenmiş.

"Memur-Sen olarak bildirilen konular yanında yukarıda yer verdiğimiz konuları da toplantıda ifade edeceğiz. Kamu tarafı temsilcileri de buna göre hazırlık yapmalıdır. Yarınki KPDK, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin yükünü hafifletmeli, hazırlıklarını başlatmalıdır."