2021 kıraathane ve kafeler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu?

Mart ayında ülkemizde görülmeye başlanan Covid-19 salgını günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsün bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla birçok tedbir alındı. Bu tedbirler neticesinde aylar sonra hasta sayısı binin altına düştü. Bilindiği üzere 1 Haziran itibariyle açılan ve bulaş riskinin en fazla olduğu kafe, restoran ve kıraathaneler vaka sayılarındaki önlenemeyen artış nedeniyle 20 Kasım tarihinde kapatılmıştı.

Kafe ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirlerine uyulmasıyla vaka sayısındaki azalış herkesi umutlandırdı., geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrası çeşitli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan en önemlisi ülkemize gelen koronavirüs aşısının hafta içi uygulanmaya başlayacağı oldu. Bir diğer önemli haber ise koronavirüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağı idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların yakın bir süreçte kademeli olarak kaldırılacağının müjdesini verdi. Erdoğan, vatandaşları ‘Temas, Maske ve Mesafe’ kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Tedbirler kapsamında kapatılan kafe, restoran ve kıraathane gibi işletmelerin yakın zamanda kademeli olarak açılacağı düşünülüyor.