2021 kıraathane ve kafeler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu?

Mart ayında ülkemizde görülmeye başlanan Covid-19 salgını günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsün bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla birçok tedbir alındı. Bu tedbirler neticesinde aylar sonra hasta sayısı binin altına düştü. Bilindiği üzere 1 Haziran itibariyle açılan ve bulaş riskinin en fazla olduğu kafe, restoran ve kıraathaneler vaka sayılarındaki önlenemeyen artış nedeniyle 20 Kasım tarihinde kapatılmıştı.
Kafe ve kıraathaneler ne zaman açılacak?
Tedbirler kapsamında kapatılan kafe, restoran ve kıraathane gibi işletmelerin yakın zamanda kademeli olarak açılacağı düşünülüyor.
Son Güncelleme: 13.01.2021 22:16