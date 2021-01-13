İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

2021 kıraathane ve kafeler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası çeşitli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanının açıklamaları sonrası kıraathane ve kafelerin ne zaman açılacağı belli oldu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 22:16
2021 kıraathane ve kafeler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu?
Takip Et:

Mart ayında ülkemizde görülmeye başlanan Covid-19 salgını günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsün bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla birçok tedbir alındı. Bu tedbirler neticesinde aylar sonra hasta sayısı binin altına düştü. Bilindiği üzere 1 Haziran itibariyle açılan ve bulaş riskinin en fazla olduğu kafe, restoran ve kıraathaneler vaka sayılarındaki önlenemeyen artış nedeniyle 20 Kasım tarihinde kapatılmıştı.

Kafe ve kıraathaneler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirlerine uyulmasıyla vaka sayısındaki azalış herkesi umutlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrası çeşitli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan en önemlisi ülkemize gelen koronavirüs aşısının hafta içi uygulanmaya başlayacağı oldu. Bir diğer önemli haber ise koronavirüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılacağı idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların yakın bir süreçte kademeli olarak kaldırılacağının müjdesini verdi. Erdoğan, vatandaşları ‘Temas, Maske ve Mesafe’ kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Tedbirler kapsamında kapatılan kafe, restoran ve kıraathane gibi işletmelerin yakın zamanda kademeli olarak açılacağı düşünülüyor.



Son Güncelleme: 13.01.2021 22:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKoronavirüsTedbirKafeIçişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram’dan ilk mesajını paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram’dan ilk mesajını paylaştı!
13 Ocak vaka tablosu açıklandı
13 Ocak vaka tablosu açıklandı
Son dakika: Çin aşısı onaylandı! İlk aşıyı Sağlık Bakanı oldu!
Son dakika: Çin aşısı onaylandı! İlk aşıyı Sağlık Bakanı oldu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den yeni müjde! ‘MS’ hastalığına karşı geliştirilen aşı sonuç verdi
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den yeni müjde! ‘MS’ hastalığına karşı geliştirilen aşı sonuç verdi
Ümitcan Uygun’un yanında görüntülenen kadından ilk ifade! “Uyuşturucuyu bana Ümitcan getirdi.”
Ümitcan Uygun’un yanında görüntülenen kadından ilk ifade! “Uyuşturucuyu bana Ümitcan getirdi.”
Ordu'da minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Popüler Haberler

2021 kıraathane ve kafeler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Kıdem tazminatı nasıl alınır? 2021 Kıdem tazminatı hesaplaması
2021 Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2021
İnstagram gönderilen takip isteklerini görme
2021 kandil günleri ne zaman?
2021 güncel şarap fiyatları ne kadar? En ucuz şarap ne kadar?
2021yılı 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 sınıf karne görüş örnekleri
2021 EKPSS atama tercihleri ne zaman başlayacak?
Enkazdan çıkarılan depremzedeler neden folyoya sarılıyor?
5-6 Aralık A101, BİM, ŞOK hafta sonu çalışma saatleri
Fatih Portakal Fox Ana habere ne zaman dönecek? tatili ne zaman bitiyor?
FAST ödeme sistemi ile para transferi nasıl yapılır?
Çoçuk yardım parası nereden alınır? 2021 Çoçuk yardım parası ne zaman , ayın kaçında yatar?
Zümrüdüanka dizisi Saniye’yi kim canlandırıyor? Sebahat Kumaş'ın biyografisi
Sen Çal Kapımı dizisine katılan Nihan Şahenk kimdir? Suzi karakteri kimdir?
Aşı takip sistemi kayıt ve aşı randevusu
Zümrüdüanka dizi oyuncusu Rüstem kimdir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Kuruluş Osman Bala Hatun ölecek mi, Özge Törer diziden ayrılacak mı? Bala Hatun gerçek tarihte ne zaman öldü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.