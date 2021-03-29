2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Üç ayların başlamasının ardından Müslümanlar Ramazan ayını sabırsızlıkla beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi Ramazan ayı içerisinde mübarek Kadir Gecesi de yer alıyor.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Ramazan ayı üç ayların sonuncusu olup bir ay boyunca Müslümanların oruç ibadetini yerine getirdiği kutsal aydır. Bu kutsal ve maneviyatı yüksek olan ayın içerisinde Kadir Gecesi yer alır.

Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e indirilmeye başlandığı gecedir. 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Diyanet İşleri tarafından açıklanan dini takvimde de Kadir Gecesinin Ramazan ayının 26.gününde yani 8 Mayısıs Çarşamba günü eda edileceği duyuruldu.