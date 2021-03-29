İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Ramazan ayına az bir süre kaldı. Bilindiği gibi Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi de eda ediliyor. Müslümanlar 2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün sorusunu araştırıyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 17:46
2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
Takip Et:

Üç ayların başlamasının ardından Müslümanlar Ramazan ayını sabırsızlıkla beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi Ramazan ayı içerisinde mübarek Kadir Gecesi de yer alıyor.

Ramazan ayı üç ayların sonuncusu olup bir ay boyunca Müslümanların oruç ibadetini yerine getirdiği kutsal aydır. Bu kutsal ve maneviyatı yüksek olan ayın içerisinde Kadir Gecesi yer alır.

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e indirilmeye başlandığı gecedir. 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Diyanet İşleri tarafından açıklanan dini takvimde de Kadir Gecesinin Ramazan ayının 26.gününde yani 8 Mayısıs Çarşamba günü eda edileceği duyuruldu.



Son Güncelleme: 29.03.2021 17:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kadir GecesiRamazan Ayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu neden gözaltına alındı?
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu neden gözaltına alındı?
Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın neden istifa etti, istifa mı etti? Hüseyin Aydın kimdir, sağlık sorunları ne?
Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın neden istifa etti, istifa mı etti? Hüseyin Aydın kimdir, sağlık sorunları ne?
Bulk aşı ne anlama geliyor, ne demek?
Bulk aşı ne anlama geliyor, ne demek?
Bulk aşı nedir, ne demek? Korona aşısı bulk halde nedir?
Bulk aşı nedir, ne demek? Korona aşısı bulk halde nedir?
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 24 Mart 2021 Çarşamba bugünkü gazete manşetleri oku
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 24 Mart 2021 Çarşamba bugünkü gazete manşetleri oku
BİM 25. Yıl Çekilişi mesajı gerçek mi? BİM mesajına tıkladım ne yapmalıyım?
BİM 25. Yıl Çekilişi mesajı gerçek mi? BİM mesajına tıkladım ne yapmalıyım?

Popüler Haberler

2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
Eminevim batıyor mu? Eminevim çöktü mü?
Milli takımda koronavirüse yakalanan 3 futbolcu kimler?
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
2021 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?
2021 Anneler Günü ne zaman, hangi gün?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
2021 Mart evde bakım maaşları ne kadar?
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Diş estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Yaralı Kalbim 47. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7
Emeklilik bekleyenler kıdem tazminatı alabilecek mi? Mart 2021 Kıdem tazminatındaki son gelişmeler
Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri
Borsa İstanbul çalışma saatleri ne? 2021 BİST saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
Belediye memur özlük hakları nelerdir? Belediye memurları nasıl çalışır?
29 Mart 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var? hangi maç hangi kanalda? Tv'de canlı futbol yayınları
Yemek Sepeti üyeliği nasıl iptal edilir?
Mercan Kimya halka arz ne zaman? Mercan Kimya borsaya ne zaman çıkacak?
TJK 29 Mart 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
PUBG FPS arttırma nasıl yapılır?
Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 fulbright ne kadar burs veriyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.