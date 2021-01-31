2021 işçi sendikalarının üye sayıları kaç? Hangi sendikanın kaç üyesi var? Resmi gazetede sendika üye sayıları yayınlandı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri” tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sendikaların 2020 yılı Temmuz ayı dönemine göre üye sayılarındaki değişimi içeren istatistikler de, dikkate değer değişikliklerin yaşandığı görülüyor. Altı aylık sürede bazı sendikaların üye sayısı azalma görülürken, bazılarının da yükselme yaşandı. Bu durum hem iş kollarında hemde sendikalar arası rekabette dengeler değişmiş oldu.

Öz-Sağlık-İş'in üye sayısı %245 oranda artış yaşandı

En çok dikkat çeken değişiklik Hizmet-İş Sendikasının üye sayısında gerçekleşti. 2020 yılı Temmuz ayında 309bin 600 üyesi olan Hizmet-İş'in üye sayısı 2021 yılı Ocak ayı döneminde 238bin 666'ya düştüğü görüldü. Hizmet-İş, üye sayısı 70bin 934 kişi azalmasına rağmen en fazla üyesi olan işçi sendikası unvanını korumayı başardı. Sendikanın üye kaybetmesinde, taşerondan kadroya alınan işçilerin iş kollarını değiştiren düzenleme etkili olduğunu öğrenildi.

Bununla ilgili olarak bir önceki dönemde 53bin 749 üyesi olan Öz Sağlık-İş'in üye sayısı Ocak-2021 döneminde 185bin 370'e yükselme meydana geldi. Sendikanın üye sayısı altı ayda 131bin 621 kişi arttı. Böylece Öz Sağlık-İş'in en fazla üyeye sahip üçüncü işçi sendikası olmayı başardı.

Öz Sağlık-İş ile "sağlık ve sosyal hizmetler" iş kolunda bulunan Türkiye Sağlık-İş'in üye sayısı da 18bin 638'den 43bin 51'e yükselmiş oldu.

Tez-Koop-İş VE Koop-İş üye sayılarını 30bin arttırdı

"Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" iş kolundaki Tez-Koop-İş ve Koop-İş üye sayılarında önemli oranda artış sağladı. Bir önceki dönemde 76bin 766 üyesi olan Tez-Koop-İş üye sayısını 107bin 823'e, 71bin 594 üyesi olan Koop-İş ise 104bin 308'e yükselmiş oldu. Diğer taraftan aynı iş kolunda bulunan Öz Büro-İş'in üye sayısı 43bin 72'den 38bin 155'e düştü.

Yine bir önceki döneme göre, üye sayısını 28bin 516'dan 32bin 85'e yükseltmeyi başaran Tek Gıda-İş bağlı olduğu "gıda sanayi" iş kolunda, üye sayısını 37bin 830'dan 41bin 831'e çıkartmayı başaran Öz Finans-İş ise "banka, finans ve sigorta" iş kolunda üye sayısı ila birinciliğe gelmiş oldu.

Türk Metaa 200BİN sınırını geçti

"Metal" iş kolunda Türk Metal üye sayısını 197bin 299'dan 209bin 529'a çıkarmayı başardı. "İnşaat" iş kolunda Yol-İş üye sayısını 45bin 941'den 50bin 301'e yükselirken, "Enerji" iş kolunda Tes-İş üye sayısını 64bin 723'ten 69bin 459'a yükselmiş oldu. "Dokuma, hazır giyim ve deri" iş kolunda Öz İplik-İş üye sayısını 35bin 851'den 37bin 688'e çıktı. "İletişim" iş kolunda Türkiye Haber-İş üye sayısını 13bin 804'ten 18bin 592'ye çıkardı. "Genel işler" iş kolunda Genel-İş üye sayısını 109bin 46'dan 114bin 68'e çıkartmayı başardı.

Diğer bir yandan "genel işler" iş kolunda Belediye-İş'in üye sayısı 106bin 281'den 97bin 760'a düşmüş oldu. "Taşımacılık" iş kolunda Öz Taşıma-İş'in üye sayısı 21bin 867'den 12bin 658'e geriledi. "Savunma ve güvenlik" iş kolunda Güvenlik-İş'in üye sayısı 39bin 759'dan 17bin 368'e kadar düşme yaşandı. Öz Güven-Sen'in üye sayısı 50bin 605'ten 26bin 194'e düştüğü görüldü.

Sendikalaşa oranı %14,40

Türkiye'de 14milyon 371bin 96 işçiden 2milyon 69bin 476'sının sendika üyeliği bulunmaktadır. Bu veriler ile bir önceki dönemde %13,66 olan sendikalaşma oranı %14,40'a çıktığı görüldü.

Türk-İş zirvede

Türk-İş, 1milyon 131bin 749 ile en fazla üyesi bulunan konfederasyon unvanını korudu. 711bin 295 üyesi bulunan Hak-İş ikinci sırada, 193bin 866 üyesi bulunan DİSK ise üçüncü sırada yer aldı.

En fazla üyesi bulunan sendikalar hangileridir?

En fazla üyesi bulunan işçi sendikalarının birinci sırasında 238bin 666 üye ile Hizmet-İş bulunuyor. 209bin 529 üyesi ile Türk Metal ikinci sırada, 185bin 370 üyesi bulunan Öz Sağlık-İş üçüncü sırada, 144bin 68 üyesi bulunan Genel-İş dördüncü sırada, 107bin 823 üyesi bulunan Tez Koop-İş beşinci sırada ve 104bin 308 üyesi bulunan Koop-İş altıncı sırada yer aldı.