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2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi güne denk geliyor?

Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez hangi güne denk geliyor? Hıdırellez’in gelmesine sayılı günler kaldı. Baharın gelişinin müjdecisi olan Hıdırellez, Türklerin kutlamış olduğu mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır günü olarak da isimlendirilen Hıdırellez’de İlyas ile Hızır’ın buluşulduğuna inanılır.

16 Nisan 2021 Cuma 18:11
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi güne denk geliyor?
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Baharın gelişini müjdeleyen ve halkın Hızır günü olarak isimlendirdiği Hıdırellez, mevsimlik bayramların arasındadır. Hızır ile İlyas isimlerinin birleşiminden oluşan Hıdırellez, yazın başlangıcı olarak görülen 6 Mayısıs günü için söylenen isimdir.

2021 Hıdırellez ne zaman?

Hıdırellez, her sene 5-6 Mayısıs günlerinde kutlanmaktadır. 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Miras Listesi’ne dahil edilen Hıdırellez; baharın gelişini, doğanın yenilenmesini ve hayata bereketin getirmesini ümit edenler, 5 Mayısıs gününden başlayarak 6 Mayısıs gününe kadar süren Hıdırellez’i türlü etkinliklerle kutlar. Halkın arasında Hıdırellez, zorda olanların yardımına koşan, bereket getiren, gelecek zaman içerisinde dileklerin gerçekleşmesi anlamlarına gelmektedir.

Hıdırellez’in gelmesi toprağın dirilmesi, suların çağlaması ve bereketin gelmesiyle anlaşılır. Bugünler geldiği zaman hazırlık yaparak piknik yapmak, eğlenmek ve dinlenmek için mesire olan alanlara gidilir. Hıdırellez için hazırlıklar 5 mayıs itibariyle başlar. İnanç ve dileklere yönelik yapılan hazırlıkların ilki olarak sağlık, bolluk, bereket, kısmet ve şans taleplerine yönelik hazırlılar bulunmaktadır.

Hıdırellez gelenekleri

Çanakkale ve Balıkesir’de yer alan bazı yöreler, Hıdırellez günlerinde güneşin doğuşundan önce sun kenarına iner ve bu su ile kadın ve çocuklar elini ve yüzünü yıkar. Çanakkale gibi pek çok şehirde Hıdırellez öncesi akşamında gül ağacı dibine fasulye gömülür ve sabah olana kadar yeşillenmişse tutulmuş olan dileğin gerçekleşeceği inancı vardır. Balıkesir Kepsut ilçesindeyse Hıdırellez etkinlikleri doğrultusunda, Ulupınar Mağarası’nda yakılan ateş üzerinden dilek tutulur ve atlanır.

Burhaniye ilçesindeyse Karınca Deresi’ne dilek tutulur ve taş fırlatılır. Dileği tutan kişi sonrasında derenin kenarına ev ve araba gibi ne istiyorsa onun resmini çizer. Kütahya da ise çiğ damlaları ile mayalanan yoğurt, bir sene süresince “damızlık” yoğurt olarak kullanılır. Bu yoğurtun üstüne “nazar değmesin” diye çörekotu serpilerek sadece akraba olanlara verilir ve bu yoğurtun maya suyundan mayalanan hamurla ekmek pişirilir.



Son Güncelleme: 16.04.2021 18:11
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Anahtar Kelimeler:
Hıdırellez5-6 MayısMevsimBahar
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