2021 Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak? Cemreler ne zaman düşer?

2021 tarihinin ilk cemresi hava ne zaman düşüyor?

Cemre Arapça kökenlidir. Anlamı ise ‘ateş halinde, kor’ anlamına gelmektedir. Cemre üç yere düşer. İlk cemre havaya düşer ve kışı yere indirir. İkinci cemre suya düşer suları ısıtır, buzları eritir. Son olarak üçüncü cemre toprağa düşer ve havalar ısınır ağaçlar çiçek açar.

İlk cemrenin düşmesi ile halk arasında kutlamalar yapılır. Bunlar; nevruz ve Hıdırellez kutlamaları yapar.

İlk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya düşecektir.

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya düşecektir.

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecektir.

Cemre İlkbahar mevsimi gelmeden 7 gün arayla hava, su, toprağa düşer. Düşen cemreler sayesinde hava, su, toprak ısınır. Bahar gelir.

