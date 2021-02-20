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2021 Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak? Cemreler ne zaman düşer?

Baharın gelişini müjdeleyen cemreler ilk havaya düşer. Daha sonra suya ve toprağa düşer. Kor anlamına gelen cemre havaların ısınmasını müjdeler. Halk arasında kutlanan cemrenin gelişinin vatandaşlar ilk ne zaman düşeceğini merak etmektedir?

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:12
2021 Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak? Cemreler ne zaman düşer?
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2021 tarihinin ilk cemresi hava ne zaman düşüyor?

Cemre Arapça kökenlidir. Anlamı ise ‘ateş halinde, kor’ anlamına gelmektedir. Cemre üç yere düşer. İlk cemre havaya düşer ve kışı yere indirir. İkinci cemre suya düşer suları ısıtır, buzları eritir. Son olarak üçüncü cemre toprağa düşer ve havalar ısınır ağaçlar çiçek açar. 

İlk cemrenin düşmesi ile halk arasında kutlamalar yapılır. Bunlar; nevruz ve Hıdırellez kutlamaları yapar. 

İlk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya düşecektir. 

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya düşecektir. 

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecektir. 

Cemre İlkbahar mevsimi gelmeden 7 gün arayla hava, su, toprağa düşer. Düşen cemreler sayesinde hava, su, toprak ısınır. Bahar gelir. 



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:12
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