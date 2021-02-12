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2021 G7 zirvesi ne zaman, nerede yapılacak?

7 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleşen G7 zirvesi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. G7 zirvesinin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, G7 zirvesi ne zaman? Sorusunun cevabını araştırıyor. İşte G7 zirvesinin yapılacağı tarih...

12 Şubat 2021 Cuma 14:15
2021 G7 zirvesi ne zaman, nerede yapılacak?
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Her yıl yapılan G7 zirvesi, bu yılda merakla bekleniyor. 7 farklı ülkenin katıldığı zirve, dünyanın birçok gündemini ele alıyor. ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada ve Almanya’nın katıldığı G7 zirvesi, bu yıl 12 Şubat günü yapılacak. Peki, G7 zirvesinde hangi konular ele alınacak? İşte detaylar...

G7 zirvesi hangi tarihte yapılacak?

1975 senesinden itibaren yapılmaya başlanan G7 zirvesi, bu sene de yapılacak. 7 farklı ülkenin bir araya gelerek, farklı konuları ele aldığı zirve merakla bekleniyor. Merakla beklenen G7 zirvesi, bu yıl 12 Şubat günü gerçekleştirilecek.

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın ilk kez katılacağı zirvenin ana kosunu, koronavirüs sebebiyle büyük bir hasar gören ekonomi. Diğer bir konu ise son dönemde büyük bir çıkış gerçekleştiren kripto paralar.

İngiltere’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, 7 ülke başkanının katılımıyla gerçekleşecek.

G7 zirvesi

Dünya ekonomisinin büyük bir bölümüne sahip olan 7 ülkenin bir araya gelmesiyle yapılan toplantıdır.

Çalışmaları

1975’ten itibaren yapılmaya başlanan toplantı, ekonomi ile ilgili değerlendirmeler içerir.

Borcu yüksek olan ancak fakir olarak nitelendirilen ülkeler için girişim yapıldı.

Çenobil felaketinin ardından 300 milyon dolar harcayarak, böyle bir felaketin bir daha gerçekleşmemesi için çaba harcandı.

Finansal İstikrar Forumu ile birlikte gelişmekte olan ülkeler için çalışmalar yapıldı.

Ekonomik krizlere acil müdahale edildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krize müdahale edildi ve Ukrayna’nın ekonomisine yardım edildi.



Son Güncelleme: 12.02.2021 14:15
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