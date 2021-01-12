2021 fitre bedeli ne kadar olacak?

Fitre; Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz orucun zekâtı olarak ramazanı tamamlayan ve tüm Müslüman kişilerin zorunlu ödemesi gerektiği sadakadır. Kişi kendisi de olmak üzere küçük çocuklarının fitre paralarını vermek ile yükümlüdür. Ramazan Bayramından önce verilen sadakanın fazileti daha büyüktür. Bayram günü veya daha sonra veren kişileri için genellikle bayram namazından önce verilmesi uygun görülmüştür.

Fitre kimlere verilir?

Verilen fitrenin amacı ise bir fakirin yaşadığı zor şartlar bir günlükte olsa yiyeceğin veya ihtiyaçlarının karşılanması ile bayram sevincini fakir kişinin de tatmasına sebep olmaktır. Birden fazla fakire de fitre verilebilir. Fitrenin belirlenmesinde ise Diyanet İşleri Başkanlığı uygun görülmektedir. 27 TL olarak belirlenen rakam ile bir fakirin günlük yemek öğünü karşılanabilir.

Yoksul Müslümanlara verilen fitre, veren kişinin tanıdığı olamaz. Anne, baba, büyük anne veya büyük babaya fitre verilmez. Oğul, torun, kız, eş, zengine, babası zengin olan çocuğa ve Müslüman olmayana da verilemez.

Bunların dışında kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları gibi gelin, damat, kayınpeder veya kayınvalide gibi akrabaların zengin olmadığı sürece zekat fitre veya fidye verilebilir.