2021 fitre bedeli ne kadar olacak?

Fitre; Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz orucun zekâtı olarak ramazanı tamamlayan ve tüm Müslüman kişilerin zorunlu ödemesi gerektiği sadakadır. Kişi kendisi de olmak üzere küçük çocuklarının fitre paralarını vermek ile yükümlüdür. Ramazan Bayramından önce verilen sadakanın fazileti daha büyüktür. Bayram günü veya daha sonra veren kişileri için genellikle bayram namazından önce verilmesi uygun görülmüştür.
Fitre kimlere verilir?
Yoksul Müslümanlara verilen fitre, veren kişinin tanıdığı olamaz. Anne, baba, büyük anne veya büyük babaya fitre verilmez. Oğul, torun, kız, eş, zengine, babası zengin olan çocuğa ve Müslüman olmayana da verilemez.
Bunların dışında kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları gibi gelin, damat, kayınpeder veya kayınvalide gibi akrabaların zengin olmadığı sürece zekat fitre veya fidye verilebilir.