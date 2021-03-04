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2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi

Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika gelişmelerini araştırırken 2021 yılında en çok merak edilen konuların arasında yer aldı. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ‘EYT’ hakkında önemli gelişmelerde bulundu. Peki Emeklilikte yaşa takılanlar nedir? 2021 EYT son durum?

04 Mart 2021 Perşembe 14:26
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
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Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum ne oldu? EYT

Prim gün süresi doldurulmuş fakat yaşı bekleyen emekliler, meclisin yeni yasama dönemine göre konu ile ilgili açıklamalarda bulunmasını bekliyor.

Olumlu kararların gelmesi durumunda kadınlar için 20, erkekler için25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarına en olarak 5 bin prim gün ödeme şartları yerine getirerek emekli olabilecekler.

Ak Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için açıklamada bulunan Çelik; Bu durum hakkında diğer partilerin söz hakkı bulunmadığını dile getirdi. Son sözü Cumhurbaşkanı söylediğini hatırlatan Çelik, çözülebilecek meseleler bulunuyorsa çözülür dedi.

EYT ne demek?

1999 tarihinden önce kadınlar 20 erkekler 25 olarak ayarlanan sigorta primleri, 2008 yılı ile ikinci değişikliğe gidildi. Emeklilik yaşı 2036 olarak hesaplandı.



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:26
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Emeklilikte Yaşa TakılanlarEYTSon Durum
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