İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

2021 Erken emeklilik hakkı verilen meslekler listesi

2021 yılından itibaren erken emeklilik hakkına sahip olan mesleklerin listesi SGK tarafından netliğe kavuşturuldu. Yayınlanan bu meslekler, yıpranma haklarına sahip olarak erken emeklilik imkanından yararlanabilecekler.

05 Ocak 2021 Salı 16:09
2021 Erken emeklilik hakkı verilen meslekler listesi
Takip Et:

Devletten 45 meslek için erken emeklilik müjdesi geldi! 45 meslek, milyonların hayali olan erken emeklilik fırsatlarına sahip olacak. Peki erken emeklilik nedir? Erken emeklilik için kimler uygundur? Şartlar nelerdir? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Ülkemizde bazı mesleklerde erken emeklilik için seçenekler bulunmaktadır. Yasanın Fiili Hizmet Uzatımı olarak tanımladığı "yıpranma" dediğimiz bu avantaj, çalışılan saatlere belirli sayıda gün ekleyerek emekli olma ve belli oranda geriye çekerek emekli olma seçeneği sunuyor.

Süreler farklı

Bu sistem genellikle ağır ve yorgun işlerde çalışanlar için düzenlenen bir uygulamadır. 45 sektörün tanımladığı mesleklerden bazıları özel sektör sanayi olmakla birlikte kamu kurumları da bulunmaktadır. Bazı mesleklerde çalışanlar emekli olmak için her yıl 60 veya 90 gün, bazı mesleklerde ise 180 gün (yıpranma hakkı) kazanmaktadır.

Yıpranma hesabında her meslek için belirlenmiş son tarihler de vardır. Bu süre 5 yılı geçemez. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yılı geçemez. Bir istisna var. Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve polis mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor

Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanlar 1.800 gün FHSZ'de ve diğer sigortalı kişilerde 3.600 gün çalışmak zorundadır. FHSZ kapsamında belirli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Yani bir çimento fabrikasında yönetici sekreter olarak çalışan biri yıpranmadan yararlanamaz.

Sağlıkçı 5 yıl kazanıyor

Sağlık mesleği mensupları, erken emeklilik grubuna son katılanların arasındadır. Sağlık çalışanlarının yıpranma hakları 3 Ağustos 2018 tarihinde yapılan çalışmalarda geçerlidir. Her 360 iş günü için 60 gün eklenir. Sağlık çalışanları, yıpranma hakkından 5 yıla kadar faydalanabileceklerdir. 5 yıl yıpranma hakkına sahip bir sağlık çalışanı 2,5 yıl önce emekli olabilir.



Son Güncelleme: 05.01.2021 16:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErkenEmeklilikYıpranmaHakkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum protestolarında 16 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum protestolarında 16 gözaltı
Çocuk SMA hastaları için başlatılan kampanyaya Cem Yılmaz ile Ekrem İmamoğlu da destek verdi!
Çocuk SMA hastaları için başlatılan kampanyaya Cem Yılmaz ile Ekrem İmamoğlu da destek verdi!
Kayyum reddi eylemlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takıldı
Kayyum reddi eylemlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takıldı
Pınar Gültekin duruşmasında flaş gelişme! Baba Gültekin salonu terk etti!
Pınar Gültekin duruşmasında flaş gelişme! Baba Gültekin salonu terk etti!
Kırşehir'de öldürülen genç çiftin cinayetiyle ilgili kan donduran itiraf!
Kırşehir'de öldürülen genç çiftin cinayetiyle ilgili kan donduran itiraf!
Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!
Kamu bankalarında tek ATM dönemi başlıyor!

Popüler Haberler

2021 Erken emeklilik hakkı verilen meslekler listesi
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?
Ocak 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Ocak 2021 Salı
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop BİM'de satışı başladı
İŞKUR evde iş ilanları var mı? İŞKUR evde paketleme iş ilanları?
TV'de bugün hangi maçlar var? 5 Ocak 2021 Salı Canlı futbol maç programı
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Geomatik mühendisi nasıl olunur, görevleri ve çalışma şartları
Hangi bankalar konut kredisi faizlerini düşürdü? En uygun konut kredisi faizi sunan bankalar listesi
TRT Yedi Numara, Yedi Tepe İstanbul gibi efsane dizileri ne zaman başlayacak?
FOX TV Baraj dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
2020 KPSS lisans taban puanları açıklandı mı? KPSS lisans boş kalan kadro kontenjanlar
TRT 1'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 5 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
5 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Show TV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2021
2020 Black Cuma Efsane Cuma ne zaman başlıyor? Kasım 2020 alışveriş için büyük indirim tarihleri
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.