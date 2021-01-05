2021 Erken emeklilik hakkı verilen meslekler listesi

Devletten 45 meslek için erken emeklilik müjdesi geldi! 45 meslek, milyonların hayali olan erken emeklilik fırsatlarına sahip olacak. Peki erken emeklilik nedir? Erken emeklilik için kimler uygundur? Şartlar nelerdir? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Ülkemizde bazı mesleklerde erken emeklilik için seçenekler bulunmaktadır. Yasanın Fiili Hizmet Uzatımı olarak tanımladığı "yıpranma" dediğimiz bu avantaj, çalışılan saatlere belirli sayıda gün ekleyerek emekli olma ve belli oranda geriye çekerek emekli olma seçeneği sunuyor.

Süreler farklı

Bu sistem genellikle ağır ve yorgun işlerde çalışanlar için düzenlenen bir uygulamadır. 45 sektörün tanımladığı mesleklerden bazıları özel sektör sanayi olmakla birlikte kamu kurumları da bulunmaktadır. Bazı mesleklerde çalışanlar emekli olmak için her yıl 60 veya 90 gün, bazı mesleklerde ise 180 gün (yıpranma hakkı) kazanmaktadır.

Yıpranma hesabında her meslek için belirlenmiş son tarihler de vardır. Bu süre 5 yılı geçemez. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yılı geçemez. Bir istisna var. Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve polis mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor

Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanlar 1.800 gün FHSZ'de ve diğer sigortalı kişilerde 3.600 gün çalışmak zorundadır. FHSZ kapsamında belirli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Yani bir çimento fabrikasında yönetici sekreter olarak çalışan biri yıpranmadan yararlanamaz.

Sağlıkçı 5 yıl kazanıyor

Sağlık mesleği mensupları, erken emeklilik grubuna son katılanların arasındadır. Sağlık çalışanlarının yıpranma hakları 3 Ağustos 2018 tarihinde yapılan çalışmalarda geçerlidir. Her 360 iş günü için 60 gün eklenir. Sağlık çalışanları, yıpranma hakkından 5 yıla kadar faydalanabileceklerdir. 5 yıl yıpranma hakkına sahip bir sağlık çalışanı 2,5 yıl önce emekli olabilir.