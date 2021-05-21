2021 DGS başvuruları başladı mı? DGS başvuruları nasıl yapılacak? DGS başvuru ücretleri ne kadar?

Ön lisans mezunlarının girdiği DGS sınavı merak ediliyor. DGS ile Ön lisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamaya çalışan öğrenciler 2021 yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalarda 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılması planlanıyor.

60 Türkçe, 60 Geometri ve Matematik olmak üzere 120 soruyla yapılan sınav için 150 dakika süre verilmektedir. 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılması planlanan sınavın sonuçları ise 12 Ağustos tarihi ile adaylara açılacak açıklamaları yapıldı.

DGS başvuruları ne zaman yapılacak?

ÖSYM konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda 21 – 31 Mayıs 2021 tarihlerinde DGS başvurularının alınacağını açıkladı.

DGS geç başvurular ne zaman yapılacak?

21 – 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak başvuruları kaçıran adaylar 8 Haziran 2021 tarihinde geç başvuru yapabilecekler.

DGS başvuru ücretleri ne kadar?

ÖSYM başvuruların https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruların yapılacağını açıklarken 2020 yılında başvuruların 130 TL olduğu, geç başvuruların ise 190 TL olduğu belirtildi. 2021 yılı DGS sınav ücretleri ile ilgili resmi bilgiler bulunmazken başvurular ÖSYM sitesinde bulunan e-İŞLEMLER üzerinden yapılabilecek denildi.

2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak?

11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılması planlanan DGS sınavının sonuçları 12 Ağustos 2021 tarihinde aday erişimine açılacak.

DGS sınav konuları nedir?

Sayısal ve sözel bölümlerden oluşacak DGS sınavının 60 Türkçe ve 60 Geometri – Matematik olmak üzere 120 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.