2021 Bekçi alımı ne zaman başlayacak?

Devlet bünyesinde bekçi olarak çalışmak isteyen kişiler, alım ilanlarını takip etmeye devam ediyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bekçi ilanları için bekleyiş devam ediyor. Bekçiler, mahallelerde ve caddelerde geceleri düzeni korumak adına görev alıyor. 2021 yılında bekçi alımlarının ne zaman olacağı ise merak ediliyor.

2021 yılı bekçi alımları ne zaman?

Bekçi alımı olacak şehirler ve tarihleri henüz resmi bir açıklama ile duyurulmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yapacağı açıklama bekleniyor.

Başvuru şartları

- TC vatandaşı olmak

-Lise ya da dengi mezunu olmak

-Minimum 1.67 cm boyunda olmak

-Beden kitle endeksi 18 ve 27 arasında bulunması

-Başvuru yapılan şehirde minimum bir yıldır ikamet edilmeli

-Askerlik yapılmış olmalı

-18 yaşını doldurmak, yaş düzeltildi ise düzeltilmeden önceki yaş esas alınır. 31 yaşından gün almamış olunmalıdır.

- Sicil kaydı temiz olmalı

- Türk toplumuna göre kötü ün ile tanınmamak

- Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ya da mahkum bulunmamak

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen koşullara uygun olmak yani memuriyet engeli olmaması

- Silah taşımaya hukuki bir sorunun bulunmaması

- Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliğine uygun olmak

-Kişinin ve evli ise eşinin, genelev,birleşme yeri,randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ya da benzeri yerlerde çalışmış ya da aracılık ve bekleyicilik faaliyetlerinde bulunmamış olması, ahlak ve edebe aykırı halde yazılı,sesli ve görüntülü eserleri,kumar,uyuşturucu,uyarıcı madde sebebiyle, herhangi bir idari ya da adli soruşturmasının bulunmaması gerekir.

- Bağımlılık yapan maddeler sebebi ile tedavi görmemiş olmak

-Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olunması

-Siyasi partiye ya da yan kuruluşlarına üye olunmaması

-Terörle bağlantılı faaliyetlerde ve miting, yürüyüşe katılmamış ve desteklememiş olunmalıdır.