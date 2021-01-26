2021 Bedelli askerlik ücreti açıklandı

2021 senesinin ilk altı ayı için yapılan katsayı değişikliği ile bedelli askerlik ücreti 39.788 TL'na yükseldi. Ülkedeki askerlik bedeline zam yapılırken yurtdışında yaşayan gurbetçilere kurdaki artış sebebi ile 1161 Euro indirim yapıldı.

Geçen senenin ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücreti 2021 senesinin ilk yarısında 38.788 TL şeklinde uygulanacak. Geçen sene ocak - haziran döneminde 35.054 TL şeklinde belirlenen askerlik ücreti son bir senede yüzde 13.50 oranında yükseldi.

Döviz ile bedelli askerlik yapacak kişiler ise geçen senenin ikinci yarısında 5.563 Euro öderken bu sene 4.402 Euro ödeyecek. Bu durumda döviz ile bedelli askerlik yapacak kişiler kurdaki artış sebebi ile 1161 Euro indirim uygulanmış oldu.