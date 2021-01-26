2021 Bedelli askerlik ücreti açıklandı
2021 senesinin ilk altı ayı için yapılan katsayı değişikliği ile bedelli askerlik ücreti 39.788 TL'na yükseldi. Ülkedeki askerlik bedeline zam yapılırken yurtdışında yaşayan gurbetçilere kurdaki artış sebebi ile 1161 Euro indirim yapıldı.
Döviz ile bedelli askerlik yapacak kişiler ise geçen senenin ikinci yarısında 5.563 Euro öderken bu sene 4.402 Euro ödeyecek. Bu durumda döviz ile bedelli askerlik yapacak kişiler kurdaki artış sebebi ile 1161 Euro indirim uygulanmış oldu.
Son Güncelleme: 26.01.2021 22:38