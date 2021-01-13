2021 Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?

2021 yılına girilmesiyle beraber asker adaylarının en çok merak ettiği konuların başında askerlik ile alakalı konular geliyor. Bedelli askerlik yapacak olan adaylar askerlik yerlerinin belli olup olmadığını, celp ve sevk tarihlerini merak etmektedir. 2021 yılında bedelli askerlik yapacak olan adaylar bedelli askerlik için son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmuştu.

2021 Askerlik Yerleri Belli Oldu mu?

Bedelli askerlik yapacak olan adaylar askerlik yerlerinin belli olup olmadığını, celp ve sevk tarihlerini merak etmektedir. 2021 yılında bedelli askerlik yapacak olan adaylar bedelli askerlik için son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmuştu. Ancak henüz bedelli askerlik kura sonuçları açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2021 Bedelli Askerlik Ücretleri Ne Kadar?

"Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."

Bedelli askerlik zam oranları memur zammına endeksli olduğundan 2021 yılı bedelli askerlik ücreti henüz netlik kazanmadı. Ancak 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılan başvurularda 37 bin 70 lira 64 kuruş ücret alındı. Bedelli askerlik ücretleri devlet bankaları olan Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlık ve buraya bağlı mal müdürlüklerine ödenmektedir.

Bedelli Askerlik Başvurusu Nereye Yapılır?

Bedelli askerlik başvuruları E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına bedelli askerlik başvurusu yazınız. Karşınıza çıkan ekranda askerlik ile alakalı tüm başvuru süreçleri çıkacaktır. Bu ekran üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Eğer teciliniz varsa tecilinizi iptal ettirip başvuru yapmanız gerekmektedir. Tecil için E-Devlet sisteminden gerekli sayfayı açınız. Tecil iptal sebebiniz sorulduğunda bedelli askerlik yapma isteği seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Başvurunuzdan sonra size bedelli askerlik çıkmazsa paranızı geri alabilirsiniz.

