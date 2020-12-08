2021 Asgari Ücret miktarı İşçiyi sevindirebilecek mi? Son gelişmeler!

Asgari ücretin ne kadar olacağı henüz belirlenemedi. Kurum ve işçilerin gündeminden düşmeyen süreç, nasıl sonuçlanacağını bekliyor. Alınan karar da işçi ve işveren mutlu olacak mı? Toplantılar ve tarihleri ne zaman?

İLK TOPLANTI 4 ARALIK 2020’DE YAPILDI!

Asgari ücret tespit komisyonun işveren temsilcisi TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU tarafından yayımlanan “işveren” adlı yayın organında asgari ücret belirlenme sürecine dair gelişmelere yer verildi.

“Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu yazısında, asgari ücretler belirlenirken öncelikle ülkenin rekabet gücü başta olmak üzere verimlilik, yatırım ortamı, küresel ekonomik ortam gibi çeşitli parametrelerin dikkate alınmasının önemini vurgulamıştır. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç; asgari ücretin ülkenin ekonomik koşullarından, ekonomik hayatı etkileyen diğer parametrelerden ve dahası işletmelerin durumlarından bağımsız ele alınabilecek bir konu olmadığına değinerek asgari ücrette sistem değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiştir.” açıklamalarına yer veren yayım bize şu soruyu sorduyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk da “Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor.” Diyerek asgari ücretin önemine değindi.

Asgari ücret tekliflerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nasıl değerlendirecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve hükümet temsillerinin bulunduğu toplantıya başkanlık etti. Her kurumdan 5 temsilcinin bulunduğu ilk toplantı Aralık’ ta oldu. Yapılacak sonraki toplantıların tarihleri ve içerikleri açıklandı.

İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

İlk toplantıyı pandemi önlemleri gereğince online gerçekleştiren asgari ücret tespit federasyonu, ikinci toplantısını 15 Aralık 2020’ de gerçekleştirecek. Oy çokluğuyla karar bağlanan toplantı süreçleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Gelen haber işvereni ve işçiyi sevindirecek mi?

Üçüncü toplantının ise 22 Aralık 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı. Hükümet temsilciliğini de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının üstlendiği toplantıların 4. İçin henüz tarih açıklanmadı. Son toplantıdan sonra 2021 yılında yürürlülüğe girecek asgari ücretin açıklanacağı biliniyor.