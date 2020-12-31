2021 Amorti bilet parası nasıl ve nereden alınıyor? Piyango amorti parası alma

Amorti İkramiyesi Nereden ve Nasıl Alınır?
Biletin son üç rakamına kadar tutturanların parası ve son dört ile beş rakamını tutturanların parası Milli Piyango sabit ve gezici bilet satış bayileri tarafından ödenmektedir. Bilet kupürüne bakılmadan Bir Milyon TL ve daha fazla ikramiye kazananların parası ikramiye Genel Müdürlüğü ödemektedir. Bir Milyonun altında kalan ikramiyeler ise Milli Piyango Şube Müdürlüğü tarafından verilmektedir.
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Son Güncelleme: 31.12.2020 19:47