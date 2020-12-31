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2021 Amorti bilet parası nasıl ve nereden alınıyor? Piyango amorti parası alma

Her yıl geleneksel olarak yapılan Milli Piyango çekilişleri bu akşam belli oluyor. Bu seneki büyük ikramiye 100 bin TL olarak açıklandı. Bilet alanların aklına ise amorti çıkan biletlerin ikramiyesi nereden ve nasıl alınacak? sorusu takıldı bizde okuyucularımız için bu konu hakkındaki tüm detaylara haberimizde yer verdik.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:47
2021 Amorti bilet parası nasıl ve nereden alınıyor? Piyango amorti parası alma
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Her yıl geleneksel olarak yapılan Milli Piyango ikramiye çekilişlerinde alınan bilet fiyatları Milli Piyango tarafından tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirlendi. Bir biletin değeri kadar olan parayı ifade eden amorti ikramiyesi nereden ve nasıl alınır soruları çokça merak edildi.

Amorti İkramiyesi Nereden ve Nasıl Alınır? 

Biletin son üç rakamına kadar tutturanların parası ve son dört ile beş rakamını tutturanların parası Milli Piyango sabit ve gezici bilet satış bayileri tarafından ödenmektedir. Bilet kupürüne bakılmadan Bir Milyon TL ve daha fazla ikramiye kazananların parası ikramiye Genel Müdürlüğü ödemektedir. Bir Milyonun altında kalan ikramiyeler ise Milli Piyango Şube Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

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Son Güncelleme: 31.12.2020 19:47
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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıMilli PiyangoçekilişAmorti
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