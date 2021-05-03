2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?

Başvuruları 24-31 Mart tarihleri arasında alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Sınavın tam kapanma tarihine denk gelmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İSG sınavı ertelendi mi?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 9 Mayıs’ta yapılması planlanan İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2021-İSG/1) tam kapanma süreci nedeniyle 30 Mayıs 2021 Pazar gününe ertelendi.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 75 dakika sürecektir. Saat 10.00’dan sonra adayların sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir. Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru bulunacak ve 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir.

1) İş Yeri Hekimliği Testi

2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

5) Diğer Sağlık Personeli Testi

Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilecektir. Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır. 5.000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav, elektronik ortamda Ankara’da yapılabilecektir. İSG/1 Sınavında tüm sertifika alanlarında sınav yapılacaktır ancak, İSG/1 Sınavına başvuran aday sayısının 100 ve 100’ün altında olduğu sertifika alanlarında İSG/2 Sınavı yapılmayacaktır

Sorular ekte yer alan Temel Eğitim Müfredatı Konularından hazırlanacaktır. Testte tüm eğitim konularından soru yer almayabilecektir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri hem "teknik" hem de "mevzuat" başlığı altında değerlendirilebilecektir.