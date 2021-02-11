İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

2021 1. Cemre - 2. Cemre - 3. Cemre ne zaman, nereye düşer?

Sıcak havaların gelmesini bekleyen kişiler cemrenin düşeceği tarihi merak etmeye başladı. Baharın habercisi olan cemre, 1.cemre- 2.cemre ve 3. cemre olarak 1 hafta aralıklarla düşüyor. Peki 2021 yılında cemre hangi tarihlerde düşecek? Haberimizden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 17:06
2021 1. Cemre - 2. Cemre - 3. Cemre ne zaman, nereye düşer?
Takip Et:

Bu sene kış mevsimi, önceki kışlara göre daha hafif geçiyor. Havaların sıcak olması ile akıllara cemrenin ne zaman düşeceği sorusu geliyor. Yazın habercisi olan cemre, önce havaya sonra suya ve toprağa düşüyor. 

Baharın yaklaşması ile birlikte cemreler düşmeye başlıyor. İlkbahar başlamadan  önce ilk olarak havaya düşen cemre, 1 hafta sonra suya ve 1 hafta sonra tekrar toprağa düşüyor. Baharın geldiği ise cemrenin düşmesi ile birlikte anlaşılıyor. Havaların daha sıcak olmasını dört gözle bekleyen kişiler, 1. cemrenin 2. ve 3. cemrenin de ne zaman düşeceğini merak etmeye başladı. 

CEMRE NEDİR?

Cemre ateş ve kor anlamına gelmektedir. Her yıl Şubat ayının sonunda düşmeye başlayan cemre, nevruzun yaklaşmasının da habercisi oluyor. 

Hayvancılık işi ile uğraşan kişilerin de cemre düşmesini bekledikleri bilinmektedir. Yaklaşan sıcak havalar ile hayvanlarını dışarıya otlatmaya çıkaranlara da cemre düşmesi bir müjde oluyor. Ayrıca tarımla uğraşan kişilere de toprağın işlenme vaktinin geldiğinin haberini veren cemre, dört gözle beklenmektedir. 

2021 CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Birinci cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. İkinci cemre ise suya 26-27 Şubat tarihlerinde düşecek. Üçüncü cemre ise, 5-6 Mart’ta toprağa düşecek. 



Son Güncelleme: 11.02.2021 17:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CemreBahar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıfır eşya diye aldı ikinci el çıktı
Sıfır eşya diye aldı ikinci el çıktı
Özgecan'ın babası Kadir Şekerci'yi andı
Özgecan'ın babası Kadir Şekerci'yi andı
İzmir'de aile faciası
İzmir'de aile faciası
Sakarya'da yürekleri ağza getiren deprem
Sakarya'da yürekleri ağza getiren deprem
Metrobüste yolcuların fark ettiği sapık gözaltına alındı
Metrobüste yolcuların fark ettiği sapık gözaltına alındı
6 yıl önce minibüs şoförü tarafından öldürülen Özgecan Aslan ölümünün 6’ncı yıl dönümünde mezarı başında anılıyor
6 yıl önce minibüs şoförü tarafından öldürülen Özgecan Aslan ölümünün 6’ncı yıl dönümünde mezarı başında anılıyor

Popüler Haberler

2021 1. Cemre - 2. Cemre - 3. Cemre ne zaman, nereye düşer?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri artacak mı?
TRT Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Barbaros dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı
Müge Anlı Rahmi Hoca ve Arif Hoca neden yok? 11 Şubat Rahmi Hoca ve Arif Hoca Müge Anlı'dan ayrıldı mı?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2021 Agi hangi durumlarda verilmez?
Meryem Uzerli’nin kızının babası ve sevgilisi kim?
İBO SHOW bu haftaki 13 Şubat Cumartesi konukları kim? İBO Show konukları
Futbol hakemi nasıl olunur? Hangi eğitimleri almak gerekli?
Malta’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Kardeşlerim dizisi oyuncuları ve konusu
Kurtlar Vadisi Ne Zaman Başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos Hangi Kanal da Yayınlanacak?
İnfaz Koruma Memuru, gardiyan alımı şartları
İnternet neden yavaş çalışıyor? 11 Nisan Cumartesi internet hızı neden düşük?
ASDEP Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? 2019 ASDEP Personel Alım Şartları
2019-2020 Eğitim yılı için okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman sona eriyor?
Bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 25. haftanın programı ve maç yayın günleri
Rüyada amca görmek ne anlama gelir? Rüyada amca görmenin anlamı
Masum 327. Bölüm fragmanı ve 12 Şubat Cuma özeti
TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 11 Şubat Perşembe TV yayın akışında neler var?
Gara nerededir? Kuzey Irak Gara bölgesinde hangi yerleşimler var?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.