2021 1. Cemre - 2. Cemre - 3. Cemre ne zaman, nereye düşer?

Bu sene kış mevsimi, önceki kışlara göre daha hafif geçiyor. Havaların sıcak olması ile akıllara cemrenin ne zaman düşeceği sorusu geliyor. Yazın habercisi olan cemre, önce havaya sonra suya ve toprağa düşüyor.

Baharın yaklaşması ile birlikte cemreler düşmeye başlıyor. İlkbahar başlamadan önce ilk olarak havaya düşen cemre, 1 hafta sonra suya ve 1 hafta sonra tekrar toprağa düşüyor. Baharın geldiği ise cemrenin düşmesi ile birlikte anlaşılıyor. Havaların daha sıcak olmasını dört gözle bekleyen kişiler, 1. cemrenin 2. ve 3. cemrenin de ne zaman düşeceğini merak etmeye başladı.

CEMRE NEDİR?

Cemre ateş ve kor anlamına gelmektedir. Her yıl Şubat ayının sonunda düşmeye başlayan cemre, nevruzun yaklaşmasının da habercisi oluyor.

Hayvancılık işi ile uğraşan kişilerin de cemre düşmesini bekledikleri bilinmektedir. Yaklaşan sıcak havalar ile hayvanlarını dışarıya otlatmaya çıkaranlara da cemre düşmesi bir müjde oluyor. Ayrıca tarımla uğraşan kişilere de toprağın işlenme vaktinin geldiğinin haberini veren cemre, dört gözle beklenmektedir.

2021 CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Birinci cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. İkinci cemre ise suya 26-27 Şubat tarihlerinde düşecek. Üçüncü cemre ise, 5-6 Mart’ta toprağa düşecek.